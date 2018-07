X

De Remco Evenepoel gewënnt um Sonndeg déi 2. a lescht Etapp vum Grand Prix General Patton vu Munzen op Munzen a séchert sech domat op eng dominant Aart a Weis och d'Schlussvictoire. Schonns um Samschdeg hat hien déi 1. Etapp fir sech konnten entscheeden. De Podium vun der 2. Etapp gëtt vun zwee Italiener komplettéiert. De Mattia Petrucci fiert mat engem Réckstand vun 33 Sekonnen op déi 2. Plaz. Drëtte gëtt den Andrea Piccolo mat engem Réckstand vun 3 Minutten op den Evenepoel. Den Arthur Kluckers fiert op déi 23. Plaz mat engem Réckstand vu 4 Minutten a 35 Sekonnen.Hannert de belsche Vainqueur Remco Evenepoel am General fiert den Italiener Mattia Petrucci mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 40 Sekonne op déi 2. Plaz. An déi lescht Plaz um Podium geet un de Belsch Xanders Vervloesem, säi Réckstand huet sech op 5 Minutten a 7 Sekonne belaf. Op déi 16. Plaz am Schlussklassement kënnt den Arthur Kluckers mat 6 Minutten an 52 Sekonne Réckstand. Hie realiséiert domat déi bescht Lëtzebuerger Placéierung.19. Gilles Kirsch 7 Minutten an 2 Sekonnen44. Nicolas Kess 17 Minutten an 59 SekonnenDNF Loïc BettendorffDNF Pol NothumDNF Joé MichotteDNF Rafael Pereira Marques