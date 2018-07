Bei der 3. Etapp vum Giro Rosa koum d'Christine Majerus no enger technesch usprochsvoller Course op déi 39. Plaz an ass elo 52. am General.

Um Sonndeg hu bei beim Giro Rosa am Ganzen aacht Tier vu jee 16,5 km op d'Cyclistinne gewaart. Op den 132 km ronderëm d'Stad Corbetta - nërdlech virun den Diere vu Mailand - stoung zwar ee relativ flaachen Terrain fir d'Vëlosfuererinnen um Menü, ma dësen hat et mat technesch usprochsvolle Passagen a kniwwelege Kéieren awer an sech. Donieft haten d'Cyclistinne mat Pawee-Passagen duerch d'Alstad vu Corbetta ze kämpfen.D'Lëtzebuerger Championne vun der Formatioun Boels Dolmans huet sech déi ganz Course iwwer am Peloton gehalen an ass zum Schluss mat enger gréisserer Grupp, mat engem Réckstand vu 4 Sekonnen op déi 13 éischt, iwwer d'Zillinn gefuer.Déi 3. Etapp wënnt déi belsch Jolien D'Hoore, zweet gëtt d'Hollännerin Kirsten Wild an op déi drëtt Plaz fiert d'Amerkinerin Alexis Ryan. Am Generalklassement bleift d'Kanadierin Leah Kirchmann op der 1. Plaz, dat virun den Hollännerinne Lucinda Brand op 5 Sekonnen an dem Ellen Van Dijk op 9 Sekonnen. D'Christine Majerus ass aktuell op der 52. Plaz mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 16 Sekonnen.1 Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton - Scott 3:15:472 Kirsten Wild (Ned) Wiggle - High5 0:00:003 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:00:004 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:005 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:006 Marianne Vos (Ned) WaowDeals Pro Cycling 0:00:007 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:008 Amy Pieters (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:009 Chiara Consonni (Ita) Valcar - PBM 0:00:0010 Lotta Lepistö (Fin) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:00:00...39. Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:04

General

1 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 6:56:072 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:053 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb 0:00:094 Ruth Winder (USA) Team Sunweb 0:00:095 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:106 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:107 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:108 Amy Pieters (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:179 Chantal Blaak (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:2110 Kirsten Wild (Ned) Wiggle - High5 0:00:25...52 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:02:16