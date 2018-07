© Emile Gutenkauf

De Bierg war fir erop vu Rivargaro op Romolo. Duerno koum eng Offaart mat bis zu 11 %.D'Christine Majerus war um Enn vum Opstig nach ëmmer virbäi am Peloton, ass also gutt iwwert de Bierg komm.Als 16. fiert d'Lëtzebuergerin um Enn iwwert d'Linn, an der nämmlechter Zäit wéi d'Gewënnerin Jolien D'Hoore.Am General läit d'Chritsine Majerus op der Plaz 40, mat engem Réckstand vun 2 Minutte 17.1 BELJolien D'Hoore (BEL) Mitchelton - Scott 2:42:252 ITAMarta Bastianelli (ITA) Alé Cipollini s.t.3 FINLotta Lepistö (FIN) Cervélo - Bigla s.t.4 ITABarbara Guarischi (ITA) Virtu s.t.5 CANLeah Kirchmann (CAN) Sunweb s.t.6 FRARoxane Fournier (FRA) FDJ - Nouvelle Aquitaine - Futuroscope s.t.7 NEDKirsten Wild (NED) Wiggle - High5 s.t.8 NEDAmy Pieters (NED) Boels - Dolmans s.t.9 SWEEmilia Fahlin (SWE) Wiggle - High5 s.t.10 NEDClaudia Koster (NED) Virtu s.t.11 USAAlexis Ryan (USA) Canyon - SRAM Racing s.t.12 ITAMaria Vittoria Sperotto (ITA) BePink Cogeas s.t.13 NEDLucinda Brand (NED) Sunweb s.t.14 ITAMartina Fidanza (ITA) Eurotarget - Bianchi - Vitasana s.t.15 USARuth Winder (USA) Sunweb s.t.16 LUXChristine Majerus (LUX) Boels - Dolmans s.t.

General no 4 Etappen

© Emile Gutenkauf

1 CANLeah Kirchmann (CAN) Sunweb 9:38:312 NEDLucinda Brand (NED) Sunweb 0:063 USARuth Winder (USA) Sunweb 0:104 AUSAmanda Spratt (AUS) Mitchelton - Scott 0:115 NEDAnnemiek Van Vleuten (NED) Mitchelton - Scott 0:116 AUSGracie Elvin (AUS) Mitchelton - Scott 0:117 NEDEllen Van Dijk (NED) Sunweb 0:178 NEDAmy Pieters (NED) Boels - Dolmans 0:189 FINLotta Lepistö (FIN) Cervélo - Bigla 0:2410 NEDKirsten Wild (NED) Wiggle - High5 0:26...40 LUXChristine Majerus (LUX) Boels - Dolmans 2:17