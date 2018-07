X

Et goung eng Kéier ronderëm de Lago d'Orta an dunn de Lago Maggiore, erop op e Bierg vun der 2. Kategorie an erëm zeréck op Omegna.D'Etapp en Dënschdeg war zimlech schmeier an dat huet sech dann och am Bier vun der 2. Kategorie gewisen, wou d'Cyclistinnen een nom aner e klenge Retard op den éischte Grupp kruten.D'Christine Majerus hat sech dann du och misse mat engem vun deene villen Verfolgerinne-Gruppen iwwer de Bierg maachen.Um Enn kënnt si als 97. an d'Zil mat engem Retard vun iwwer 8 Minutten.Am General ass d'Christiane Majerus elo op der 71. Plaz, mat engem Réckstand vu bal 11 Minutten.01 Ruth Winder (USA) Sunweb 3:01:0602 Tayler Wiles (USA) Trek - Drops 0:0103 Alice Maria Arzuffi (ITA) Bizkaia Durango - Euskadi Murias 0:0104 Marianne Vos (NED) Waowdeals Pro Cycling 1:1705 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans 1:1706 Elisa Longo Borghini (ITA) Wiggle - High5 1:1707 Maria Giulia Confalonieri (ITA) Valcar - BPM 1:1708 Amanda Spratt (AUS) Mitchelton - Scott 1:1709 Soraya Paladin (ITA) Alé Cipollini 1:1710 Nadia Quagliotto (ITA) Top Girls Fassa Bortolo 1:17...97 Christine Majerus (LUX) Boels - Dolmans 8:41

General no 5 Etappen

01 Ruth Winder (USA) Sunweb 12:39:3602 Leah Kirchmann (CAN) Sunweb 1:1803 Lucinda Brand (NED) Sunweb 1:2404 Amanda Spratt (AUS) Mitchelton - Scott 1:2905 Annemiek Van Vleuten (NED) Mitchelton - Scott 1:2906 Ellen Van Dijk (NED) Sunweb 1:3507 Lotta Lepistö (FIN) Cervélo - Bigla 1:4208 Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) Cervélo - Bigla 1:5009 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Cervélo - Bigla 1:5010 Katarzyna Niewiadoma (POL) Canyon - SRAM Racing 2:01...71 Christine Majerus (LUX) Boels - Dolmans 10:59