E Mëttwoch goung et op der 6. Etapp vu Sovico laanscht de "Lago di Como" Richtung Schwäizer Grenz. Am ganze waren 114,1 Kilometer ze absolvéieren. Déi lescht 14 Kilometer goung et dann erop op Gerola Alta, wou d'Arrivée op engem Bierg vun der 2. Kategorie war. Deen Opstig huet et a sech an et war eng richteg Erausfuerderung mat 800 Meter Héichtenënnerscheed fir d'Cyclistinnen.



D'Amanda Spratt vun der Ekipp Mitchelton-Scott huet e Mëttwoch eng ganz gutt Leeschtung gewisen an um Enn konnt si net nëmmen d'Etapp en solitaire gewannen, mee och d'Féierung am General iwwerhuelen. D'Annemiek van Vleuten, och vu Mitchelton-Scott, koum op déi zweete Plaz mat engem Retard vun 29 Sekonnen. D'Ashleigh Moolman aus Südafrika huet de Podium komplettéiert. D'Megan Guarnier ass als 4. iwwert de wäisse Stréch gefuer an ass domat déi bescht Cyclistin aus der Ekipp Boels-Dolmans. D'Ruth Winder huet als 17. 1 Minutt an 49 Sekonne verluer a fält am General domat op déi 2. Plaz zeréck. Ee schwaarzen Dag hat och d'Marianne Vos. Déi dräifach Weltmeeschterin huet als 94. iwwer 9 Minutte verluer.



Am General huet d'Amanda Spratt eng Avance vun 30 Sekonnen op d'Ruth Winder an 33 Sekonnen op d'Annemiek van Vleuten.

D'Christine Majerus koum op der 6. Etapp op déi 40. Plaz, dat mat engem Retard vu 5 Minutten a 25 Sekonnen. Am General läit d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer elo op der 58. Plaz, dat mat engem Retard vu 15 Minutten a 5 Sekonnen.

1 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 2:57:492 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:293 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:00:314 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans Cycling Team 0:00:325 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Alé Cipollini 0:00:326 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 0:00:327 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon SRAM Racing 0:00:348 Sabrina Stultiens (Ned) WaowDeals Pro Cycling 0:00:359 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:3510 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:00:35...40 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:05:25

General no 5 Etappen

1 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 15:38:442 Ruth Winder (USA) Team Sunweb 0:00:303 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:334 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:405 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:00:586 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:01:067 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon SRAM Racing 0:01:168 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans Cycling Team 0:01:499 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:02:0810 Sabrina Stultiens (Ned) WaowDeals Pro Cycling 0:02:31...58 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:15:05