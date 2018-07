X

En Donneschdeg war een individuellt Zäitfueren am Giro Rosa ugesot an zwar eent vu 15 Kilometer mat engem Héichtenënnerscheed vun 1.000 Meter. D'Strooss vu Lanzada erop op Campo Moro besteet aus ville Serpentinnen an Tunnelle mat Pawee. D'Arrivée war op 2.000 Meter mat Bléck op de Piz Bernina.



D'Zäitfuerweltmeeschterin huet der Konkurrenz net den Hauch vun enger Chance gelooss. D'Hollännerin huet fir déi 15 Kilometer 46 Minutten a 7 Sekonne gebraucht. D'Ashleigh Moolman aus Südafrika koum op déi zweete Plaz, dat mat engem Retard vun 2 Minutten an 28 Sekonnen. De Podium gouf komplettéiert vum Lucinda Brand. Si hat 2 Minutten a 54 Sekonne Réckstand. D'Christine Majerus verléiert 6 Minutten an 53 Sekonnen a kënnt op déi 29. Plaz.



Am General iwwerhëlt d'Annemiek van Vleuten elo och d'Féierung, hei huet d'Hollännerin elo eng Avance vun 2 Minutten an 53 Sekonnen op d'Amanda Spratt. Eng Sekonn hannert der Australierin ass d'Ashleigh Moolman. Hei steet d'Lëtzebuergerin op der 48. Plaz mat engem Retard vun 21 Minutten a 25 Sekonnen.

1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:46:06,742 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:02:28,503 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:02:54,184 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans Cycling Team 0:03:16,725 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:03:26,156 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle - High5 0:03:27,557 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon SRAM Racing 0:03:37,948 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:04:05,839 Alice Maria Arzuffi (Ita) Bizkaia Durango - Euskadi Murias 0:04:17,2810 Tayler Wiles (USA) Trek - Drops 0:04:29,90...29 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:06:53,17

General no 7 Etappen

1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 16:25:232 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:533 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:02:544 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:03:015 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon SRAM Racing 0:04:216 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans Cycling Team 0:04:337 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:04:398 Ruth Winder (USA) Team Sunweb 0:05:529 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle - High5 0:06:3410 Sabrina Stultiens (Ned) WaowDeals Pro Cycling 0:06:36...48 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:21:25