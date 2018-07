D'Anne-Sophie Harsch um Zäitfuervëlo. © pressphoto (Archiv)

Um Donneschdeg war den Optakt vun der EM am Cyclissem zu Brno an Tschechien. Am Zäitfuere bei den U23 konnten d'Claire Faber an d'Anne-Sophie Harsch mat hire Leeschtungen iwwerzeegen. No 23 Kilometer ass fir d'Claire Faber déi 12. Plaz ënnert 33 Konkurrentinnen erausgesprongen. D'Lëtzebuergerin hat e Réckstand vun 2 Minutten a 50 Sekonnen op d'Gewënnerin Aafke Soet (33 Minutten a 24 Sekonnen, Moyene 41,32 km/h) aus Holland. D'Anne-Sophie Harsch ass mat engem Réckstand vun 3 Minutten a 4 Sekonnen déi 15. ginn.Bei de Juniorinnen ass d'Nora Berton no 11 Kilometer 37. ënnert 43 Konkurrentinne ginn. Fir d'Lëtzebuergerin ass d'Auer no 19 Minutten an 39 Sekonne stoe bliwwen. Domadder hat d'Nina Berton e Réckstand vun 2 Minutten an 39 Sekonnen op d'Europameeschterin Vottoria Guazzini aus Italien.E Freideg ass et dann un de Junioren an den Espoiren. Bei de Juniore ginn den Arthur Kluckers an de Gilles Kirsch un den Depart. Bei den Espoire sinn et de Pit Leyder an den Tom Wirtgen.De Weekend gëtt dann d'Course en Ligne an de verschiddene Kategorië gefuer.