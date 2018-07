X

E Freideg stoung eng éischter flaach Etapp um Programm, iwwer 121,6 Kilometer goung et vu San Giorgio di Perlana op Breganze.



Um Enn vun der Etapp hunn 3 Cyclistinnen ëm d'Victoire gekämpft. Si konnte sech vun der Konkurrenz ofsetzen an aus dëser Dräiergrupp eraus konnt sech um Enn d'Hollännerin Marianne Vos duerchsetzen, dat virum Elisa Longo Borghini aus Italien an dem Lucinda Brand aus Holland.



De Grupp mat den anere Favoritinnen hat ee Retard vun 23 Sekonnen. D'Christine Majerus koum op dëser Etapp op déi 47. Plaz mat engem Réckstand vun 1 Minutt a 14 Sekonnen.



Am General bleift d'Annemiek van Vleuten weiderhin un der Spëtzt. D'Lucinda Brand konnt sech op déi zweet Plaz no vir schaffen an huet hei ee Retard vun 2 Minutten an 29 Sekonnen. Op der 3. Plaz steet d'Südafrikanerin Ashleigh Moolman, dat op 2 Minutten an 51 Sekonnen. Hei ass d'Lëtzebuergerin déi 44. op 22 Minutten a 16 Sekonnen.







1 Marianne Vos (Ned) WaowDeals Pro Cycling 3:06:382 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle - High5 0:00:003 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:004 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:235 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:00:236 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar - PBM 0:00:237 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:00:238 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:00:239 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:2310 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:00:23...47 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:01:14

General no 8 Etappen

1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 19:32:242 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:02:293 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:02:514 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:535 Katarzyna Niewiadoma (Pol)0:04:216 Megan Guarnier (USA) Boels - Dolmans Cycling Team 0:04:337 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervélo - Bigla Pro Cycling Team 0:04:598 Ruth Winder (USA) Team Sunweb 0:05:529 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle - High5 0:06:0510 Sabrina Stultiens (Ned) WaowDeals Pro Cycling 0:06:36...44 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:22:16