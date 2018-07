E Freideg war bei der EM am Cyclissem d'Zäitfuere bei de Junioren an den Espoiren.

© pressphoto Archiv

Bei de Juniore geet d'Victoire un de Belsch Remco Evenepoel, deen eréischt déi lescht Woch de GP General Patton hei zu Lëtzebuerg gewonnen hat. De Belsch huet déi 23 Kilometer an 29 Minutten an 51 Sekonnen zeréckgeluecht. Domat hat hien eng duerchschnëttlech Geschwindegkeet vu 46,23 Kilometer an der Stonn. Hie wënnt um Enn mat 24 Sekonnen Avance op säi Landsmann Ilan van Wilder. Déi drëtt Plaz ass fir den Italiener Antonio Tiberi. Hien hat 40 Sekonne Réckstand. Beschte Lëtzebuerger war de Gilles Kirsch op der 26. Plaz, dat mat engem Retard vun 3 Minutten an 2 Sekonnen. Den Arthur Klucker ass op déi 30. Plaz komm a war nach 15 Sekonne méi lues, ewéi säi Landsmann.Bei den Espoire konnt sech den Italiener Edoardo Affini iwwer d'Victoire freeën. Fir den 23 Kilometer laange Parcours huet hien 29 Minutten a 26 Sekonne gebraucht, dat bei enger Geschwindegkeet vu 46,89 Kilometer an der Stonn. Den Izidor Penko aus Slowenien séchert sech déi zweete Plaz, hien war 25 Sekonne méi lues ewéi de Gewënner. Den Éisträicher Markus Wildhauer huet de Podium komplettéiert. Den Tom Wirtgen kënnt op déi gutt 15. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt a 34 Sekonnen. De Pit Leyder kënnt op déi 42. Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten a 25 Sekonnen.