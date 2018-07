D'Hollännerin bleift Leaderin am General vum Giro Rosa. D'Christine Majerus ass um Samschdeg déi 73. op iwwer 16 Minutte ginn.

Am Giro Rosa gouf et op der 9. Etapp no 104 Kilometer uewen um Monte Zoncolan eng Victorie en solitaire fir d'Annemiek van Vleuten. D'Hollännerin hat e Virsprong vun 40 Sekonnen op d'Ashleigh Moolman-Pasio aus Südafrika.

D'Christine Majerus huet als 73. 16 Minutten an 51 Sekonne verluer.

Am General läit d'Annemiek van Vleuten virun der leschter Etapp a Féierung, dat mat engem Virsprong vun 3 Minutten a 35 Sekonnen op d'Ashleigh Moolman-Pasio.