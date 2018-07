Bei den Europameeschterschafte vun de Juniorinnen an den U23-Dammen am Cyclissem an Tschechien waren um Samschdeg 75,6 km fir d'Juniorinnen an 108 km fir d'U23 Dammen um Programm.Bei den U23-Dammen ass et d'Tschechin Nikola Noskova, déi zum Schluss ganz uewen stoung, dëst virun der Hollännerin Aafke Soet an der Italienerin Letizia Paternoster. D'Anne-Sophie Harsch gëtt um Enn déi 26. op 20 Minutten an 19 Sekonnen an d'Claire Faber ass op déi 35. Plaz gefuer.Bei de Juniorinne wënnt um Enn d'Russin Aigul Gareeva mat engem Virsprong vun 6 Minutten an 1 Sekonn virun der Italienerin Vittoria Guazzini an dem Hannah Ludwig aus Däitschland. Aus Lëtzebuerger Sicht war d'Nina Berton un den Start gaangen, si ass d'Course awer net zu Enn gefuer.Um Sonndeg sinn d'Coursse vun de Männer. Bei de Juniore gi mam Loïc Bettendorff, Jacques Gloesener, Gilles Kirsch, Arthur Kluckers, Pol Nothum a Rafael Pereira Marques 6 Hären un de Start. Bei der U23 ginn de Kevin Geniets, de Pit Leyder, de Jan Petelin, de Michel Ries, de Luc Wirtgen an den Tom Wirtgen bei den 140,4 km un den Depart.