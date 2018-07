Il y a 108 ans, en 1910, lors de sa 8e édition le Tour de France cycliste s’aventura une première fois dans la haute montagne, en l’occurrence dans les Pyrénées et ceci à l’initiative d’Alphonse Steinès, de nationalité luxembourgeoise et natif du village d’Ahn en 1873 sous le nom de Johann Stenges.



Émigré à Paris en France depuis 1887, Alphonse Steinès devint le premier journaliste sportif luxembourgeois de l’histoire à partir de 1894 au sein du journal Le Vélo, puis collaborateur du journal L’Auto, de 1900 à 1918. Proche collaborateur de Henri Desgrange, à la fois créateur du Tour de France et directeur du journal L’Auto, Alphonse Steinès est l’initiateur du premier passage du Tour de France cycliste dans les Pyrénées en 1910. Le 21 juillet 1910 en effet, la 10e étape du Tour mène les coureurs de Luchon à Bayonne sur 326 km par-dessus les cols de Peyresourde, Aspin, Tourmalet et Aubisque.



En cette année 2018, plus précisément le 27 juillet prochain, le Tourmalet sera escaladé pour la 58e fois dans l’histoire du Tour de France, le dernier vainqueur d’une étape avec arrivée au sommet n’étant autre qu’Andy Schleck en 2010.



Pour rendre hommage au grand rénovateur du Tour de France que fut en son temps Alphonse Steinès, par ailleurs co-fondateur de l’Association internationale de la presse sportive en 1924 et membre-fondateur de l’Association luxembourgeoise des journalistes sportifs en 1929, le ministre des Sports, Romain Schneider, et le président de sportspress.lu, Petz Lahure, annoncent qu’une plaque commémorative en souvenir de notre compatriote Alphonse Steinès ornera désormais le sommet du col du Tourmalet.



En accord avec Amaury Sport Organisation, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et la mairie de Bagnères-de-Bigorre, la plaque sera dévoilée lors de la 19e étape du Tour, Lourdes-Laruns, le 27 juillet prochain en présence du ministre des Sports, Romain Schneider, et du président de sportspress.lu, Petz Lahure, dans le cadre d’une petite cérémonie dont les détails seront communiqués ultérieurement.