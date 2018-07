© Pressphoto

Ganz uewen um Podium bei den Damme stoung d'Fabienne Schaus (VC Mëllerdall Cycling). Si huet den 20,7 km (6 x 3,45 km) laange Circuit an 1 Stonn 8 Minutten a 7 Sekonnen hannert sech bruecht, dat waren 3 Minutten a 44 Sekonne méi séier, wéi dat 2. Suzie Godart (CCI Déifferdeng), dat mat enger Zäit vun 1 Stonn 11 Minutten a 51 Sekonnen iwwer d'Schlusslinn gefuer ass. Dat 3. gouf d'Nina Berton (UC Dippech) mat engem Chrono vun 1 Stonn 18 Minutten an 53 Sekonnen.Bei de Masters goung déi 1. Plaz un de Jérôme Junker (VU Esch) mat enger Zäit vun 1 Stonn an 19 Sekonnen. Hannert him huet sech de Serge Bertmes (HIR Schëtter) agereit, dat mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 21 Sekonnen. Déi 3. Plaz um Podium goung un de Steve Fries (UC Dippech). Säi Chrono loung bei 1 Stonn 5 Minutten an 3 Sekonnen.Och d'Junioren haten den 20,7 km laange Circuit an Ugrëff geholl. Den Arthur Kluckers (VC Schengen) konnt mat der 1. Plaz seng aktuell gutt Form bestätegen an hat de Parcours an 1 Stonn an 28 Sekonnen hannert sech bruecht. Do hannendrun konnt sech de Mik Esser (CT Atertdaul) déi 2. Plaz sécheren, säi Réckstand op de Kluckers ware 55 Sekonnen. Den 3. bei de Juniore gouf den Nicolas Kess (LC Keel) mat enger Zäit vun 1 Stonn 2 Minutten an 49 Sekonnen.