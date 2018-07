Während enger Trainingssortie a Südafrika waren de Petr Vakoc an de Laurens de Plus vun hanne vun engem Camion ugestouss ginn. De Bob Jungels hat Chance.

VIDEO: No uerger Chute am Januar

Während enger Trainingssortie am Trainingslager a Südafrika waren dem Bob Jungels seng zwee Equipieren Enn Januar vun hanne vun engem Camion ugestouss ginn. Beim Laurens de Plus goufen deemools an der Klinik ënnert anerem Prellungen un de Longen an un den Niere festgestallt. Hie konnt d'Klinik no e puer Deeg nees verloossen.

De Petr Vakoc hat et méi schlëmm erwëscht. Bei him goufe Bréch un der Wirbelsail diagnostizéiert. Den Tschech hat missen operéiert ginn a war knapp 8 Wochen an der Klinik. Mëtt Mäerz huet de Vakoc dunn dierfen heem goen an huet zanterhier zu Prag u senger Rehabilitatioun geschafft.

Insane experience to follow the race in the @quickstepteam car with @brianholm1962 on a day when @alafpolak took his 2nd @LeTour victory!! Congrats Lou Lou & #Wolfpack — Petr Vakoč (@PetrVakoc) 24. Juli 2018

De 25 Joer alen Tschech huet sech zeréck gekämpft a wëll wann alles gutt leeft dëst Joer schonn nees u Courssen deelhuelen.Zanter e Méindeg ass de Petr Vakoc a Frankräich beim Tour de France an dat fir seng Ekipp Quick-Step Floors a virun allem de Bob Jungels ze ënnerstëtzen.Während de leschte Méint hate béid Coureure permanent Kontakt. De Bob Jungels war beim Accident och dobäi, ma hien hat ganz vill Chance, him war näischt geschitt.D'Rehabilitatioun vum Petr Vakoc inspiréiert net nëmmen d'Leit ronderëm de fréieren tschechesche Champion, ma och seng Co-Equipieren. Seng physesch Präsenz motivéiert fir déi lescht ustrengend Woch am Tour de France.