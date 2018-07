© Twitter Tour de Wallonie

De Odd Christian Eiking konnt sech op der drëtter Etapp vum Tour de Wallonie duerchsetzen, dat mat enger Avance vu 6 Sekonnen op de Peloton.Den Alex Kirsch koum, no senger Chute zimlech fréi an der Course, als 130. iwwert d'Linn, dat am leschte Grupp mat engem Retard vu 16 Minutten an 21 Sekonnen. De Lëtzebuerger war ee vun dräi Coureuren, déi et an d'Echappée vum Dag gepackt haten. Do ass hie vun engem Auto vun engem Directeur Sportif ugestouss ginn a gefall. Den Alex Kirsch huet sech awer näischt gebrach a kann nees un den Depart goen. Den Tom Wirtgen hat als 51. e Retard vu 55 Sekonnen.Am Generalklassement läit den Tim Wellens vir, datt mat 4 Sekonnen Avance op de Pieter Serry an 6 op den Quentin Pacher. Hei ass den Tom Wirtgen de gudden 29. mat engem Retard vun enger Minutt an 9 Sekonnen. Den Alex Kirsch gëtt als 109. gefouert mat engem Réckstand vun 23 Minutten an 43 Sekonnen.