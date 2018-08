Sport: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Den Tom Wirtgen gouf am General den 30. op 1 Minutt 36 an den Alex Kirsch kënnt op déi 97. Plaz, mat engem Retard vun iwwer 31 Minutten op de Gewënner. Déi fënneft a lescht Etappe gouf vum Belsch Jens Debusschere gewonnen. Den Tom Wirtgen gouf den 88. an den Alex Kirsch de 95. Si si mam Peloton iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer.