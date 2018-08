No der Victoire vum Biergtrikot virun enger Woch am Tour de France leeft et weider gutt fir de Fransous. De Bob Jungels fiert mam Peloton iwwert d'Arrivée.

Um Samschde stoung am Cyclissem de Klassiker San Sebastian um Programm. D'Coureuren haten am Baskeland am ganzen 229 Kilometer ze bewältegen. Mat um Start war och de Lëtzebuerger Bob Jungels vun der Ekipp Quick-Step Floors.10 Kilometer viru Schluss hu sech de Bauke Mollema an de Julian Alaphilippe aus dem Peloton ofgesat an hunn d'Victoire ënnert sech ausgemaach. Um Enn hat de Fransous am Sprint déi beschte Been a gewënnt.De Bob Jungels gëtt um Enn den 52. op 4 Minutten 49 Sekonnen.

📍Km 80



🚴🏼‍♂️x6 Cabeza de carrera - Lasterketa burua:

TORRES (BBH,67)

LUIS MAS (CJR,75)

BAGÜÉS (EUS,92)

BARTHE (EUS,93)

RODRIGUEZ (EUS,97)

CHETOUT (COF,83)



+7' 35'' Pelotón - Tropela#Klasikoa — Donostiako Klasikoa (@dklasikoa) 4. August 2018

📍128,7

100 Km to 🏁



🚴🏼‍♂️x6 Lasterketa burua - Cabeza de carrera:

TORRES (BBH,67)

LUIS MAS (CJR,75)

BAGÜÉS (EUS,92)

BARTHE (EUS,93)

RODRIGUEZ (EUS,97)

CHETOUT (COF,83)



+4' 55'' Tropela - Pelotón#Klasikoa — Donostiako Klasikoa (@dklasikoa) 4. August 2018

No 10 Kilometer hat sech ee Grupp vu 6 Leit aus dem Peloton ofgesat, mat dobäi de Pablo Torres (Burgos-BH), de Luis Mas (Caja Rural-Seguros RGA), Aritz Bagües, Cyril Barthe, Sergio Rodriguez (Euskadi Basque Country-Murias) an de Loic Chetout (Cofidis Solutions Crédits).No 80 Kilometer hat de Spëtzegrupp een Avantage vu 7 Minutte a 35 Sekonnen.100 Kilometer virun der Arrivée haten déi 6 Coureuren nach ee Virsprong vu knapp 5 Minutten op de Grupp mat de Favoritten.No 169 Kilometer huet de Cyril Barthe (Euskadi Basque Country-Murias) säin Gléck eleng probéiert a sech aus dem Spëtzegrupp ofgesat. Hie gouf awer kuerz drop vum Peloton nees agefaangen.No ronn 210 Kilometer koum et dann zu enger Chute, wou ënner anerem de Mikel Landa an den Egan Bernal dra verwéckelt waren, a sech heibäi sou schro verletzt hunn, dass se alle béid an d'Spidol hu missten ageliwwert ginn.10 Kilometer virun der Arrivée hunn de Bauke Mollema (Trek-Segafredo) an de Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) attackéiert a konnte sech op ronn 20 Sekonne vum Peloton ofsetzen.Um Enn setzt sech de Fransous Julian Alaphilippe am Sprint géint de Bauke Mollema duerch a wënnt domadder de Klassiker San Sebastian. Drëtte gëtt den Anthony Roux (Groupama-FDJ).De Bob Jungels gëtt um Enn den 52. op 4 Minutten an 49 Sekonnen.

Klassement

1 Julian ALAPHILIPPE (QST) 6H 3' 45"2 Bauke MOLLEMA (TFS) + 0' 0"3 Anthony ROUX (GFC) + 0' 16"4 Greg VAN AVERMAET (BMC) + 0' 16"5 Julien SIMON (COF) + 0' 16"6 Rigoberto URAN (EFD) + 0' 16"7 Ion IZAGIRRE (TBM) + 0' 16"8 Robert GESINK (TLJ) + 0' 16"9 Steven KRUIJSWIJK (TLJ) + 0' 16"10 Antwan TOLHOEK (TLJ) + 0' 16"11 Rudy MOLARD (GFC) + 0' 20"12 Daniel MARTIN (UAD) + 0' 43"13 Toms SKUJINS (TFS) + 0' 48"14 Igor ANTON (DDD) + 0' 49"15 Daryl IMPEY (MTS) + 0' 51"52 Bob JUNGELS (QST) + 4' 49"