Um Samschdeg gouf et op der 1. Etapp am Tour duerch Polen wéi erwaart e Massesprint. De Ben Gastauer ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner ukomm.

© pressphoto (Archiv)

Um Samschden war de Start vun der 75. Editioun vum Tour duerch Polen, dee sech iwwert 7 Deeg zéie wäert. Niewent de Favoritten, wéi Michal Kwiatkowski (Team Sky), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a Simon Yates (Mitchelton-Scott) ass och de Lëtzebuerger Ben Gastauer vun AG2R-La Mondial um Start.Op der 1. Etapp gouf et no 134 flaache Kilometer zu Krakau eng Victoire am Massesprint fir de Pascal Ackermann vun der Ekipp Boa-hansgrohe. Op d'Plazen zwee an dräi sinn den Alvaro Hodeg vu Quick-Step Floors an de Matteo Trentin vu Mitchelton-Scott gefuer. De Ben Gastauer ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 105. iwwert de wäisse Stréch gefuer.Op Grond vun Zäitbonifikatioune läit de Ben Gastauer nom éischten Dag op 107. Plaz. Hien huet 10 Sekonne Réckstand op de Leader Pascal Aackermann.

Klassement

1 ACKERMANN Pascal (BOH) 02h 59' 11''2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QST) + 00' 00''3 TRENTIN Matteo (MTS) + 00' 00''4 NIZZOLO Giacomo (TFS) + 00' 00''5 VAN POPPEL Danny (TLJ) + 00' 00''6 TEUNISSEN Mike (SEN) + 00' 00''7 CONSONNI Simone (UAD) + 00' 00''8 VENTURINI Clément (ALM) + 00' 00''9 PATERSKI Maciej (NAT) + 00' 00''10 FRANCZAK Pawel (CCC) + 00' 00''11 HAGEN Edvald Boasson (DDD) + 00' 00''12 PORSEV Alexander (GAZ) + 00' 00''13 BOUHANNI Nacer (COF) + 00' 00''14 BONIFAZIO Niccolo (TBM) + 00' 00''15 ROELANDTS Jürgen (BMC) + 00' 00''...105 GASTAUER Ben (ALM) + 00' 00''

General

1 ACKERMANN Pascal (BOH) 02h 59' 01''2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QST) + 00' 04''3 TRENTIN Matteo (MTS) + 00' 06''4 DE MARCHI Alessandro (BMC) + 00' 07''5 PALUTA Michal (CCC) + 00' 08''6 ROSSETTO Stephane (COF) + 00' 09''7 NIZZOLO Giacomo (TFS) + 00' 10''8 VAN POPPEL Danny (TLJ) + 00' 10''9 TEUNISSEN Mike (SEN) + 00' 10''10 CONSONNI Simone (UAD) + 00' 10''11 VENTURINI Clément (ALM) + 00' 10''12 PATERSKI Maciej (NAT) + 00' 10''13 FRANCZAK Pawel (CCC) + 00' 10''14 HAGEN Edvald Boasson (DDD) + 00' 10''15 PORSEV Alexander (GAZ) + 00' 10''...107 GASTAUER Ben (ALM) + 00' 10''Um Sonndeg stinn 156 Kilometer vun Tarnowskie Gòry op Katowice um Programm. (Flaachetapp)Déi 3. Etapp ass och vum Profil éischter flaach a féiert iwwer 136 Kilometer vun Stadion slaski chorzow op Zabrze.Um Dënschdeg geet et da lues an lues an d'Bierger. Et stinn 179 Kilometer vu Jaworzno op Szczyrk um Programm.Déi 5. Etapp iwwer 152 Kilometer vu Kopalnia Soli op Bielsko-Biala ass vum Streckeprofil hier och hiwweleg, ier et dann um Donneschdeg vun Zakopane op Bukovina iwwer 129 Kilometer richteg an d'Bierger geet.Déi lescht Etapp vum Bukovina Resort op Bukowina Tatrzanska iwwert 136 Kilometer ass dann zum Ofschloss nach eng Kéier eng Biergetapp.