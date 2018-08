© Screenshot

Christine Majerus termine à la 12ème place de la course en ligne des Championnats d’Europe de Cyclisme qui se sont déroulés cet après midi à Glasgow.



Toujours bien positionnée dans le peloton et à l’affût des attaques des favorites à plusieurs reprises, Christine a été l’auteure d’une très belle course tout au long des 130kms disputés sur un circuit urbain très technique de 9kms.



La course, qui a connu de multiples rebondissements et plus particulièrement dans les vingt derniers kilomètres avec des attaques à tout va des grosses nations, a finalement vu un peloton restreint de vingt unités se disputer la victoire au sprint.



Après le dernier virage à 300 mètres de la ligne d’arrivée, Christine est encore idéalement placée en quatrième position dans les roues du train des néerlandaises.



Malheureusement, Christine n’a pas pu ensuite réelllement disputer ses chances dans le sprint final et se mêler à la bagarre pour la victoire puisqu’elle se retrouve enfermée contre les barrières et bloquée devant elle par la concurrente qui la précède.



Christine Majerus, qui a joué de malchance dans le sprint, termine tout de même à une satisfaisante 12ème place dans le même temps que l’italienne Marta Bastianelli qui remporte le titre de championne d’Europe devant la néerlandaise Marianne Vos (2ème) et l’allemande Lisa Brennauer (3ème).

Bei der Europameeschterschaft am Cyclissem ware mam Christine Majerus an Elise Maes 2 Lëtzebuergerinnen um Depart. D'Chantal Hoffmann war ugemellt, mee ass net un den Depart gaangen. Um Parcours iwwer 130 Kilometer gouf et zäitweis 2 Echappéen. D'Christine Majerus huet hei ënnert anerem vill Aarbecht un der Spëtzt vum Peloton gemaach, fir den Tempo héich ze halen an dës Cyclistinne goufen 1 Kilometer virun der Arrivée dunn och agefaangenen.Um Enn gouf et e Sprint vun 20 Coureurinnen. Hei hat d'Italienerin Marta Bastianelli déi séierste Been an gëtt Europameeschterin. Sëlwer an Bronze goungen un d'Marianne Vos aus Holland an d'Lisa Brennauer aus Däitschland. D'Christine Majerus gouf am Sprint agespaart a muss sech um Enn mat der 12. Plaz zefridde ginn. D'Elise Maes huet d'Course missen opginn.