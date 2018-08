© pressphoto (Archiv)

Um Samschden war de Start vun der 75. Editioun vum Tour duerch Polen, dee sech iwwert 7 Deeg zitt. Niewent de Favoritten, wéi Michal Kwiatkowski (Team Sky), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a Simon Yates (Mitchelton-Scott) ass och de Lëtzebuerger Ben Gastauer vun AG2R-La Mondial um Start.

Op der zweeter Etapp am Tour duerch Polen gouf et um Sonndeg eng weider Victoire am Massesprint fir den däitsche Pascal Ackermann. De Ben Gastauer ass an der nämmlechter Zäit als 123. iwwert de wäisse Stréch gefuer.





Front row seats for the sprint finish! 👀#TdP2018

So much excitement it's almost like Christmas. But every day for a week. And with less cake.

Go go go! pic.twitter.com/JVoDsb0wJm — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2018





Leader am General ass de Pascal Ackermann. De Ben Gastauer ass den 118. op 20 Sekonnen.

D'Klassement vun der 2. Etapp

1 ACKERMANN Pascal (BOH) 03h 16' 39''2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QST) + 00' 00''3 NIZZOLO Giacomo (TFS) + 00' 00''4 MEZGEC Luka (MTS) + 00' 00''5 CONSONNI Simone (UAD) + 00' 00''6 BONIFAZIO Niccolo (TBM) + 00' 00''7 SARREAU Marc (GFC) + 00' 00''8 TEUNISSEN Mike (SUN) + 00' 00''9 VENTURINI Clément (ALM) + 00' 00''10 ZIELIŃSKI Kamil (NAT) + 00' 00''11 MODOLO Sacha (EFD) + 00' 00''12 VAN POPPEL Danny (TLJ) + 00' 00''13 TRENTIN Matteo (MTS) + 00' 00''14 HAGEN Edvald Boasson (DDD) + 00' 00''15 HOFLAND Moreno (LTS) + 00' 00''...123 Gastauer Ben (ALM) + 00' 00''

General

1 ACKERMANN Pascal (BOH) 06h 15' 30''2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QST) + 00' 08''3 NIZZOLO Giacomo (TFS) + 00' 16''4 TRENTIN Matteo (MTS) + 00' 16''5 PALUTA Michal (CCC) + 00' 18''6 CONSONNI Simone (UAD) + 00' 20''7 TEUNISSEN Mike (SUN) + 00' 20''8 VENTURINI Clément (ALM) + 00' 20''9 VAN POPPEL Danny (TLJ) + 00' 20''10 BONIFAZIO Niccolo (TBM) + 00' 20''...118 GASTAUER Ben (ALM) + 00' 10''Um Sonndeg stinn 156 Kilometer vun Tarnowskie Gòry op Katowice um Programm. (Flaachetapp)Déi 3. Etapp ass och vum Profil éischter flaach a féiert iwwer 136 Kilometer vun Stadion slaski chorzow op Zabrze.Um Dënschdeg geet et da lues an lues an d'Bierger. Et stinn 179 Kilometer vu Jaworzno op Szczyrk um Programm.Déi 5. Etapp iwwer 152 Kilometer vu Kopalnia Soli op Bielsko-Biala ass vum Streckeprofil hier och hiwweleg, ier et dann um Donneschdeg vun Zakopane op Bukovina iwwer 129 Kilometer richteg an d'Bierger geet.Déi lescht Etapp vum Bukovina Resort op Bukowina Tatrzanska iwwert 136 Kilometer ass dann zum Ofschloss nach eng Kéier eng Biergetapp.