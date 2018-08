© pressphoto Archiv

Den 38 Joer ale Schwäizer hat am Joer 2007 den Tour de Luxembourg gewonnen. A senger Karriär ass hien 10 "Grand Tours" gefuer an iwwer 50 Klassiker. De Coureur vun Trek-Segafredo war och zweemol Schwäizer Champion op der Strooss an am Joer 2012 ass hie bei den olympesche Spiller zu London an der Stroossecourse den 8. ginn. Hien ass och un der Säit vum Andy a Fränk Schleck gefuer.