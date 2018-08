© afp (Archiv)

Hie konnt sech am Sprint virum Daniel Mclay an dem Andre Greipel duerchsetzen. De Ben Gastauer ass zäitgläich als 96. mam Gewënner iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer. Am General ass de Coureur vu Quick-Step Floors elo och den neie Leader. Hien huet 2 Sekonnen Avance op de Pascal Ackermann. Hei kënnt de Ben Gastauer op déi 112. Plaz mat engem Retard vun 22 Sekonnen. Déi 4. Etapp en Dënschdeg ass déi Längst. Et geet eng éischte Kéier an d'Bierger a si ass 179 Kilometer laang.

Resultat vun der 3. Etapp

1 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick Step Floors 3:09:592 Daniel McLay (GBr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:003 André Greipel (GER) Lotto - Soudal 0:00:004 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:005 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:006 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 0:00:007 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 0:00:008 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:009 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:00:0010 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:00

General no der 3. Etapp

1 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick Step Floors 9:25:272 Pascal Ackermann (GER) Bora - Hansgrohe 0:00:023 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:00:054 André Greipel (GER) Lotto - Soudal 0:00:155 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:166 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 0:00:187 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:188 Jan Bakelants (Bel) Ag2r La Mondiale 0:00:189 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:00:1910 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:20