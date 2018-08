Sport: Am meeschte gelies

Freet sech iwwer Sëlwer: d'Pauline Ferrand-Prévot aus Frankräich. © AFP

D'Fabienne Schaus kënnt en Dënschdeg op der EM am Mountainbike zu Glasgow a Schottland op déi 22. Plaz.D'Lëtzebuergerin hat e Réckstand vun 10 Minutten an 30 Sekonnen op d'Gewënnerin Jolanda Neff aus der Schwäiz.Um Podium stoungen nach d'Pauline Ferrand-Prévot (Foto) aus Frankräich an d'Githa Michiels aus der Belsch.