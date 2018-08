Vu lénks no riets: Jonathan Castroviejo, Victor Campenaerts, Maximilian Schachmann. © afp

Vu lénks no riets: Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Trixi Worrack. © afp

De Belsch wënnt um Enn virum Spuenier Jonathan Castroviejo an dem Däitsche Maximilian Schachmann. Op der naasser Strooss zu Glasgow konnt de Campenaerts deemno säin Titel aus dem leschte Joer verdeedegen. Tëscht dem Campenaerts an dem Castroviejo sollt et awer bis zum Enn ganz spannend bleiwen, well op der Arrivée hu béid Coureuren nëmmen 1 Sekonn getrennt. De Schachmann hat ee Retard vun 28 Sekonnen.Bei den Damme war et och ganz enk, hei waren tëscht der Gewënnerin Ellen van Dijk an dem Anna van der Breggen nëmmen 2 Sekonnen. Domat goung Gold a Sëlwer un déi zwou Hollännerinnen. Bronze goung un d'Trixi Worrack. Déi däitsch Cyclistin hat awer schonns ee Retard vun 1 Minutt an 9 Sekonnen. Fir d'Ellen van Dijk ass et deen 3. Titel hannerteneen. Fir d'Anna van der Breggen ass et och déi drëtte Kéier um Podium.