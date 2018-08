© twitter/Tour de Pologne

E Mëttwoch goung et op der 5. Etapp vum Tour duerch Polen iwwer 152 Kilometer vu Wieliczka op Bielsko-Biala. De Lokalmatador Michal Kwiatkowski wënnt um Enn virum Dylan Teuns aus der Belsch an dem Enrico Battaglin aus Italien. Am General huet de Kwiatkowski elo eng Avance vun 12 Sekonnen op den Dylan Teuns an 20 Sekonnen op den George Bennett.De Ben Gastauer ass d'Etapp net op en Enn gefuer, dat nodeems hien an eng Chute verwéckelt war. De Lëtzebuerger Profi gëtt an der Klinik nach eemol kontrolléiert. Et schléisst ee schlëmmer Blessuren awer aus.