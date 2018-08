De Laurent Didier an de Michel Ries sinn aktuell beim Tour duerch Utah am Asaz. E Mëttwoch gouf déi 2. Etapp gefuer.

© Pressphoto Archivbild

Et goung iwwer 138 Kilometer ronderëm Payson. Gewonne gouf d'Etapp vum Amerikaner Sepp Kuss, deen och neie Leader am General ass. De Michel Ries gouf an der Nuecht eiser Zäit de 34. op 9 Minutten 58. De Laurent Didier ass als 51. iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer, mat engem Retard vun 13 Minutten 03.Am General kënnt de Michel Ries op déi 37. Plaz mat engem Retard vun 10 Minutten 49. De Laurent Didier ass den 89. mat engem Retard vun iwwert enger hallwer Stonn.Déi 3. Etapp um Donneschdeg vum Tour duerch Utah geet iwwer 186 Kilometer vun Antelope Island op Layton.