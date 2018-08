© Roland Miny (Archiv)

Dëst zielt zu de World-Tour Coursen an et ass schonn déi zweet kéier hannerteneen dat d'Christine Majerus mat Boels Dolmans dëst Ekippenzäitfueren zu Vargarda gewënnt.An enger Zäit vun 53 Minutten a 7 Sekonnen war d'Ekipp ëm d'Lëtzebuergerin déi séierst um 42,5 km laange Parcours. Op déi 2. Plaz a mat engem Retard vu 16 Sekonnen koum d'Ekipp vu Sunweb. Mat 48 Sekonnen Réckstand gouf d'Ekipp Cervelo Bigla drëtten.No der éischter Zwëschenzäit (16,4 km) louch Boels Dolmans just op der 6. Plaz mee an de Kilometeren dono hu se sech ëmmer weider gesteigert bis se um Schluss op der 1. Plaz louchen. Mat vill Reen a Wand war et eng schwéier Course fir all d'Cyclistinnen.