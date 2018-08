Op der 1. Etapp vum Tour duerch Holland an d'Belsch, gouf de Jempy Drucker de 15ten.

Tour duerch Holland an d'Belsch

Sport: Am meeschte gelies

Hien ass zäitgläich mam Gewënner, dem Hollänner Fabio Jakobsen iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch koum och am Peloton un a gouf den 142ten.

Zweete gouf den Däitsche Sprinter Marcel Kittel, op déi drëtt Plaz ass den Australier Caleb Ewan gefuer.



Et goung iwwer 177,3 Kilometer vun Heerenveen an der hollännescher Provënz Friesland op Bolsward. Déi zweet Etappe um Dënschdeg ass en Zäitfueren iwwer 12,7 Kilometer zu Venray an Holland.