Den Tom Wirtgen an d'Christine Majerus sinn den Ament an Norwegen engagéiert. An e Freideg fänkt den Tour de l'Avenir mat direkt 6 Lëtzebuerger un.

Op der véierter Etapp vum Tour duerch d'Belsch an Holland en Donneschdeg war de Belsch Jasper Stuyven dee Séiersten. Et goung vu Blankenberg op Adrooie. De Jempy Drucker ass mam Peloton iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer a gouf de 6. Och den Alex Kirsch ass mam Peloton ukomm.Leader am General bleift de Slowen Matej Mohoric. De Jempy Drucker ass hei de 27. op 1 Minutt 01, den Alex Kirsch de 55. op 1 Minutt 39.Déi fënneft Etapp geet e Freideg iwwer 204 Kilometer vu Sint-Pieters-Leeuw op Lanaken.

Courssen an Norwegen

Den Tom Wirtgen ass den Ament bei der Arctic Race of Norway am Asaz. En Donneschdeg op der éischter Etapp gouf hien den 103. mat engem Retard vu bal 7 Minutten op den Hollänner Mathieu van der Poel, deen als Éischten iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer ass.Bei den Dammen gouf de Ladies Tour of Norway gefuer. Hei stoung en Equippenzäitfueren um Programm. D'Christine Majerus gouf mat hirer Ekipp Boels-Dolmans no 24,3 Kilometer déi 6. Si haten e Retard vun 1 Minutt 37 op d'Ekipp Sunweb, déi déi Éischt gouf.

Tour de l'Avenir

Optakt dann e Freideg vum Tour de l'Avenir bei den U23. Et handelt sech bei dëser Course ëm eng Zort mini Tour de France, wou sech den Nowuess am Cyclissem kann ënner Beweis stellen. 26 Equippen gi fir déi 55. Editioun vum Tour de l'Avenir un den Depart. Déi jonk Coureuren tëscht 19 an 23 Joer erwaarden am Ganzen 10 Etappen. E Freideg geet et iwwer 138 Kilometer vu Grand-Champ an der Bretagne op Elven.D'Lëtzebuerger Faarwe si vertrueden duerch de Michel Ries, de Kevin Geniets, de Jan Petelin, de Pit Leyder, de Colin Heiderscheid an de Luc Wirtgen.