Am Juni war de Ralph Diseviscourt nach bei der Race across America ënnerwee. Hei goung et iwwer knapp 5.000 Kilometer queesch duerch d'USA. No eppes méi wéi 9 Deeg ass fir den Dizzy déi zweete Plaz erausgesprongen.Laang Paus gouf et fir de Ralph Diseviscourt duerno awer net. De Lëtzebuerger huet an der Nuecht op e Freideg fir déi drëtte Kéier zanter 2015 d'Tortour an Ugrëff geholl. Bei dëser Competitioun am Ultracyclissem geet et iwwer 1.000 Kilometer an 11.500 Héichtemeter ronderëm d'Schwäiz.No 2015 ass et dem Lëtzebuerger e Samschdeg gelongen, d'Tortour eng weider Kéier ze gewannen. No 35 Stonnen 29 Minutten an 30 Sekonnen ass de Lëtzebuerger e Samschdeg de Mëtteg um 12.30 Auer zu Schaffhausen als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer.Bei der Editioun 2018 ass et domadder besser gelaf, wéi nach am Joer 2016. Hei hat de Lëtzebuerger d'RAAM nach ze vill an de Been gespuert a gouf op de leschten 100 Kilometer dach nach agefaangen. Dëst Joer huet dat anescht ausgesinn. Kuerz nom Depart an der Nuecht op e Freideg hat de Ralph Diseviscourt d'Féierung an der Course iwwerholl an huet dës bis op d'Arrivée zu Schaffhausen net méi hierginn. Och wann de Lëtzebuerger déi ganzen Zäit a Féierung loung, war et spannend. Mam Simon Ruff hat hien nämlech ee ganz staarke Konkurrent, deen him déi ganzen Zäit am Genéck souz. E Samschdeg de Moien hat de Ruff de Réckstand vun 10 Kilometer op ënner 5 Kilometer verkierzt, ma den Dizzy huet sech bis zum Schluss net afänke gelooss an ass mat enger Avance vu ronn 13 Kilometer als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer.

Den Dizzy huet domadder säin Zil erreecht a war an enger éischter Reaktioun erliichtert et gepackt ze hunn. Elo geet et no deene ganze Strapazen an de leschte Méint fir de Lëtzebuerger mat der Famill an d'Vakanz.Nieft dem Ralph Diseviscourt war mamnach een zweete Lëtzebuerger um Depart. Op Grond vu Problemer mam Knéi huet hien d'Course awer no knapp 600 Kilometer missen opginn.Dean dewaren net bei der Tortour, ma bei der Challenge um Depart. Hei stounge 550 Kilometer a knapp 7.000 Héichtemeter um Programm. Fir de Rick Even war et um Enn déi 6. Plaz, dat mat engem Réckstand vu ronn 2 Stonnen an 10 Minutten op de Gewënner Jan Wielant aus der Schwäiz. De Jang Vanek gouf den 8. op knapp 4 Stonnen.Deass am Sprint no knapp 385 Kilometer de 27. ginn.

De Resumé vun der Tortour 2018

Lass goung d'Tortour 2018 en Donneschdeg mat engem Prolog vun 800 Meter zu Schaffhausen. Heimadder goufen d'Startzäiten ermëttelt. De Ralph Diseviscourt ass am Prolog a senger Kategorie op déi 6. Plaz gefuer, de Marc Leyder war hei déi zweetséierst Zäit gefuer. An der Nuecht op e Freideg sinn déi verschidde Coureure dunn no 00.30 Auer no an no op d'Streck geschéckt ginn.

Kuerz nom Depart huet den Dizzy d'Féierung iwwerholl an den Tempo bei der Tortour uginn. Déi eenzel Konkurrente sinn awer ëmmer no beienee bliwwen an de Lëtzebuerger konnt sech kee ganz grousse Virsprong während der 1. Nuecht erausfueren.Bei Kilometer 288 hat de Ralph Diseviscourt e Freideg de Moien um 10.30 Auer e Virsprong vu 4 Kilometer op den Urs Zimmermann, 6 Kilometer op de Simon Ruff an der och 6 op den zweete Lëtzebuerger de Marc Leyder.Um 12.35 Auer e Freideg de Mëtteg waren 350 Kilometer gepackt. De Virsprong tëscht dem Dizzy a senge Verfollger ass deen Ament e bëssen ugewuess a loung bei ronn 10 Kilometer. Einfach waren d'Konditiounen net, well vu Stonn zu Stonn sinn d'Temperature geklommen a loungen deels bei iwwer 30 Grad an dat och an den zolitte Bierger, déi op d'Coureure gewaart hunn.

E Freideg de Mëtteg um 15.30 Auer ass de Ralph Diseviscourt der Hallschent vun der Tortour ëmmer méi no komm. Bei Kilometer 436 hat hien e Virsprong vun 12 Kilometer op den Urs Zimmermann, der 16 op de Simon Ruff an der 25 op de 4. de Marc Leyder.Kuerz virun 19 Auer e Freideg den Owend war dunn endlech d'Hallschent gepackt an den Dizzy war nach ëmmer staark ënnerwee. Den 2. war deen Ament de Simon Ruff op knapp 15 km, den Urs Zimmermann ass op déi 3. Plaz zeréckgefall an hat e Réckstand vu 25 Kilometer. De Marc Leyder huet sech weider op der 4. Plaz gehalen, dat mat engem Retard vun 30 Kilometer.Lues a lues ass et du fir d'Coureuren e Freideg den Owend däischter ginn an déi zweet Nuecht ouni ze schlofen a länger Paus huet op d'Participante vun der Tortour gewaart. Den Dizzy konnt säi Virsprong op d'Konkurrenz weider konstant halen. De Marc Leyder ass lues awer sech zeréckgefall, dat duerch gesondheetlech Problemer. Den zweete Lëtzebuerger an der Course huet dunn no ronn 600 Kilometer wéinst ze grousse Knéiproblemer missen opginn.

Während der zweeter Nuecht op e Samschdeg ass de Virsprong vum Dizzy op de Simon Ruff lues a lues méi kleng ginn. E Samschdeg de Moien um 9 Auer loung dëse bei nëmmen nach ronn 5 Kilometer a bis op d'Arrivée waren et nach eng 113 Kilometer ze fueren. Den Urs Zimmermann huet sech weider op der 3. Plaz gehalen, dat mat engem Réckstand vu knapp 40 Kilometer.

Am Laf vum Samschdeg de Moien ass et dem Dizzy dunn nees gelongen, de Virsprong auszebauen. 27 Kilometer virun der Arrivée hat hien nees eng Avance vun 10 Kilometer op de Simon Ruff. Et ass awer weider spannend bliwwen, well zum Schluss hunn nach eng Kéier ganz géi Koppen op d'Coureure gewaart.De Ralph Diseviscourt huet sech d'Victoire um Enn awer net méi huele gelooss an ass e Samschdeg de Mëtteg um 12.30 Auer zu Schaffhausen als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer. Hie gewënnt domadder no 2015 eng weider Kéier d'Tortour. Zweete gëtt de Simon Ruff op ronn 13 Kilometer.