Um 1. Dag vum Tour de l'Avenir hat de Max Kanter no 138 Kilometer déi séierste Been an huet gewonnen. Alleguer d'Lëtzebuerger sinn am Peloton ukomm.

© pressphoto (Archiv)

E Freideg war den Optakt vum Tour de l'Avenir bei den U23. Et handelt sech bei dëser Course ëm eng Zort mini Tour de France, wou sech den Nowuess am Cyclissem kann ënner Beweis stellen. 26 Ekippe si bei der 55. Editioun vum Tour de l'Avenir un den Depart gaangen. Déi jonk Coureuren tëscht 19 an 23 Joer erwaarden am Ganzen 10 Etappen.E Freideg ass et iwwer 138 Kilometer vu Grand-Champ an der Bretagne op Elven gaangen. Um Enn ass d'Decisioun am Sprint gefall. De Max Kanter aus Däitschland hat hei déi séierste Been. Als beschte Coureur vun der Lëtzebuerger Nationalekipp ass de Kevin Geniets als 10. iwwert d'Arrivée gefuer.

Klassement vun der 1. Etapp