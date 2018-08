© AFP (Archivbild)

Am Tour duerch d'Belsch an Holland ass et e Freideg iwwer 204 Kilometer vu Saint-Pieters Leeuw op Lanaken gaangen. Um Enn ass d'Decisioun ëm d'Victoire tëscht 3 Coureure gefall. De Magnus Cort Nielsen konnt sech virum Julius van den Berg an dem Alexis Gougeard duerchsetzen.Den Alex Kirsch an de Jempy Drucker sinn am Peloton als 50. respektiv 61. op 33 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer.Leader am General ass de Slowen Matej Mohoric. Hien huet e Virsprong vun 3 Sekonnen op de Belsch Sean de Bie an 22 Sekonnen op de Stefan Küng aus der Schwäiz. De Jempy Drucker ass den 26. op ronn 1 Minutt an den Alex Kirsch ass den 52. op 1 Minutt an 39 Sekonnen.

D'Klassement vun der 5. Etapp

1 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 4:39:502 Julius Van Den Berg (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:003 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:004 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:295 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:336 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:337 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 0:00:338 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:339 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:00:3310 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 0:00:33

De General

1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 16:28:512 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:00:033 Stefan Küng (SUI) BMC Racing Team 0:00:224 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:00:285 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:306 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:327 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal 0:00:368 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:379 Maximilian Schachmann (GER) Quick Step Floors 0:00:4110 Alex Dowsett (GBr) Team Katusha - Alpecin 0:00:41...26 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:01:0152 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:01:39