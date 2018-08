Um 2. Dag vun der Etappecourse an Norwegen gouf et eng Victoire fir den Amerikaner Colin Joyce. D'Christine Majerus gouf an der Dammecourse déi gutt 8.

Bei der Arctic Race of Norway ass et op der 2. Etapp iwwert 195 Kilometer vun Tana op Kjollefjord gaangen. 11 Coureure sinn zum Schluss ëm d'Victoire gefuer an hei war den Amerikaner Colin Joyce de Beschten, dat virum Hollänner Dennis Van Winden an dem Norweger Markus Hoelgaard.Den Tom Wirtgen huet als 59. 14 Minutten an 15 Sekonne verluer.Am General läit de Russ Sergej Chernetski a Féierung. Zweeten op 4 Sekonnen ass de Colin Joyce. Als Drëtten huet de Markus Hoelgaard e Réckstand vun 5 Sekonnen. Den Tom Wirtgen ass aktuell den 88. op iwwer 21 Minutten.1 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 4:20:242 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:003 Markus Hoelgaard (Nor) Joker - Icopal 0:00:004 Danilo Wyss (SUI) BMC Racing Team 0:00:005 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:00:006 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:00:007 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:008 Steff Cras (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:00:009 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:0010 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:001 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 8:10:342 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:00:043 Markus Hoelgaard (Nor) Joker - Icopal 0:00:054 Danilo Wyss (SUI) BMC Racing Team 0:00:195 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 0:00:236 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:327 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:328 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:339 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:00:3410 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:34...88 Tom Wirtgen (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:21:22

Ladies Tour of Norway

Op der 1. Etapp e Freideg gouf et bei der Ladies Tour of Norway no 111 Kilometer e Massesprint. D'Hollännerin Marianne Vos huet hei gewonnen, dat virun der Schwedin Emilia Fahlin an der Amerikanerin Coryn Rivera. D'Christine Majerus ass als gutt 8. iwwert d'Arrivée gefuer.Am General läit d'Marianne Vos a Féierung. D'Lëtzebuerger Championne ass hei déi excellent 4. op 13 Sekonnen.1 VOS Marianne (NED) WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM 3:18:032 FAHLIN Emilia (SWE) WIGGLE HIGH5 0:00:003 RIVERA Coryn (USA) TEAM SUNWEB 0:00:004 ELVIN Gracie (AUS) MITCHELTON SCOTT 0:00:005 HOSKING Chloe (AUS) ALE CIPOLLINI 0:00:006 JASINSKA Malgorzata (POL) MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:007 BUURMAN Eva (NED) TREK - DROPS 0:00:008 MAJERUS Christine (LUX) BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:00:009 CONSONNI Chiara (ITA) VALCAR PBM 0:00:0010 BIANNIC Aude (FRA) MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:001 VOS Marianne (NED) WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM 3:17:472 RIVERA Coryn (USA) TEAM SUNWEB 0:00:093 FAHLIN Emilia (SWE) WIGGLE HIGH5 0:00:104 MAJERUS Christine (LUX) BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:00:135 ELVIN Gracie (AUS) MITCHELTON SCOTT 0:00:166 HOSKING Chloe (AUS) ALE CIPOLLINI 0:00:167 JASINSKA Malgorzata (POL) MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:168 BUURMAN Eva (NED) TREK - DROPS 0:00:169 CONSONNI Chiara (ITA) VALCAR PBM 0:00:1610 BIANNIC Aude (FRA) MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:16