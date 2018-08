© pressephoto (archiv)

Déi 2. Etapp huet iwwer 124,2 km vu Fredrikstad op Sarpsborg gefouert woubäi am Schluss 4 mol en Tour vun 6,7 km gefuer gouf. Dës Etapp gëtt vun der Favoritin an Hollännerin Marianne Vos (Waowdeals) gewonnen. Op déi 2. Plaz kënnt d'Emilia Fahlin (Wiggle High5) aus Schweden virum Katarzyna Niewiadoma (Canyon / SRAM Racing) aus Polen an alle béid an der nämlechter Zäit wéi d'Gewënnerin.Op eng staark 4. Plaz ass d'Christine Majerus (Boels-Dolmans) mat engem Réckstand vun 3 Sekonnen an d'Zil komm.Och um Freideg op derwar et schonn d'Hollännerin Marianne Vos dat d'Etapp gewanne konnt. Hei koum d'Christine Majerus zäitgläich op déi 8. Plaz.