De Gewënner vun der 3. Etapp gouf den Damien Touze aus Fränkräich, virum Doardo Affini an Thymen Arensman.

Sport: Am meeschte gelies

© pressephoto (archiv)

Am Tour de l'Avenir, enger Etappecourse fir Espoiren, ass de Pit Leyder op der 3. Etapp de gudden 9. ginn. De Lëtzebuerger hat e Réckstand vun 7 Sekonnen op de Gewënner Damien Touze aus Frankräich.

De Kevin Geniets gëtt de 17., de Luc Wirtgen den 62., de Michel Ries de 75. allen dräi op 12 Sekonnen. De Jan Petelin huet als 139. iwwer 7 Minutte verluer an de Colin Heiderscheid ass als 145. op iwwer 18 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer.

Am General läit de Fransous Alan Riou a Féierung. De Pitass als 11. de beschte Lëtzebuerger an huet e Réckstand vun 2 Minutten an 11 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

1 TOUZE Damien (FRA) 3:39:162 AFFINI Edoardo (ITA) 0:00:003 ARENSMAN Thymen (NED) 0:00:054 O'LOUGHLIN Michael (IRL) 0:00:055 KANTER Max (GER) 0:00:076 STANNARD Robert (AUS) 0:00:077 OLIVEIRA Rui (POR) 0:00:078 HIRSCHI Marc (SUI) 0:00:0710 NIELSEN Andreas (DEN) 0:00:07

Generalklassement

1 RIOU Alan (FRA) 10:06:122 AALRUST Håkon Lunder (NOR) 0:00:013 KLARIS Magnus Bak (DEN) 0:00:014 TOUZE Damien (FRA) 0:02:045 AFFINI Edoardo (ITA) 0:02:046 O'LOUGHLIN Michael (IRL) 0:02:097 ARENSMAN Thymen (NED) 0:02:098 KANTER Max (GER) 0:02:119 OLIVEIRA Rui (POR) 0:02:1110 STANNARD Robert (AUS) 0:02:11

Mémorial Gilbert Letêcheuer - Misch Leyder op Plaz 3

Beim Mémorial Gilbert Letêchter, der Coupe de Belgique fir Espoiren an Elites sans Contrat, koum de Misch Leyder op déi 3. Plaz a konnt sech domat 13 Sekonnen hannert dem 1. dem Jeroen Vercammen a 5 Sekonnen hannert dem 2. Brent Van Tilbrogh eng Podiumsplaz sécheren.