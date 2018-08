© twitter/tourdelavenir

📊 Étape 4 | Classements ➡️



💛 Hakon Aalrust 🇳🇴

💚 Max Kanter 🇩🇪

🔴⚪️ Ide Schelling 🇳🇱#tourdelavenir pic.twitter.com/7h85f90dqL — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 20. August 2018

Hei gouf et eng Victoire vun der Ekipp aus Dänemark, dat virun der Ekipp aus der Belsch. De Podium gouf komplettéiert vun den Norweger. Lëtzebuerger Ekipp mam Kevin Geniets, Luc Wirtgen, Michel Ries, Pit Leyder, Jan Petelin a Colin Heiderscheid kënnt op déi 19. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt a 7 Sekonnen. Allerdéngs zielt dëse Retard nëmme fir de Pit Leyder, de Kevin Geniets, de Luc Wirtgen an de Michel Ries, déi zu 4 zesummen iwwer d'Arrivée gefuer sinn. De Jan Petelin verléiert als 136. 3 Minutten an 20 Sekonnen. De Colin Heiderscheid kënnt op déi 143. Plaz mat engem Réckstand vu 4 Minutten a 50 Sekonnen.Am General ass den Norweger Hakon Lunder Aalrust elo den neie Leader. Hien huet eng Avance vun 11 Sekonnen op de Fransous Alan Riou. D'Dänen Andreas Nielsen a Mikkel Bjerg hunn ee Retard vun 1 Minutt a 54 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger am General ass de Pit Leyder. Hien huet als 69. ee Retard vun 3 Minutten an 1 Sekonn. De Kevin Geniets, de Luc Wirtgen an de Michel Ries leien op de Plaze 75 bis 77 an hunn ee Retard vun 3 Minutten a 6 Sekonnen. De Jan Petelin ass den 137. op 17 Minutten an 42 Sekonnen an de Colin Heiderscheid ass den 145. op 39 Minutten a 57 Sekonnen.De Max Kanter aus Däitschland ass am gréngen Trikot vum beschte Sprinter an den Hollänner Ile Schelling dréit de Maillot vum beschte Biergfuerer op senger Schëlleren.

Klassement vun der 4. Etapp



1 Dänemark 22 Minutten an 11 Sekonnen

2 Belsch op 13 Sekonnen

3 Norwegen op 16 Sekonnen

4 Holland op 19 Sekonnen

5 Italien op 22 Sekonnen

6 USA op 25 Sekonnen

7 Frankräich op 28 Sekonnen

8 Slowenien op 32 Sekonnen

9 Däitschland op 33 Sekonnen

10 Russland op 36 Sekonnen

...

19 Lëtzebuerg op 1 Minutt a 7 Sekonnen





Generalklassement no der 4. Etapp

1 Aalrust Hakon Norwegen 1 10:28:402 Riou Alan Frankräich 0:113 Stokbro Andreas Dänemark 1:544 Bjerg Mikkel Dänemark ,,5 Gregaard Wilsly Jonas Dänemark 1:596 Honore Mikkel Frolich Dänemark ,,7 Mertens Julian Belsch 2:078 Affini Edoardo Italien 2:099 Arensman Thymen Holland 2:1110 Vanhoucke Harm Belsch 2:12...