© twitter/tourdelavenir

Le maillot jaune Hakon Lunder Aalrust vient de passer la ligne, très affaibli physiquement😕#tourdelavenir pic.twitter.com/zJJPopq64a — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 21. August 2018

📊 Étape 5 | Classements ➡️



💛 Alan Riou 🇫🇷

💚 Damien Touzé 🇫🇷

🔴⚪️ Ide Schelling 🇳🇱

💪🏼 Horvat 🇸🇮#tourdelavenir pic.twitter.com/XGbcd107GV — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 21. August 2018

Hei gouf et eng Victoire vum Matthew Gibson aus Groussbritannien. Hie konnt sech d'Victoire am Sprint virum Szymon Sajnok aus Polen an dem Colin Heiderscheid aus Lëtzebuerg sécheren. An der nämmlechter Zäit, ewéi de Gewënner, fiert de Luc Wirtgen als 14., de Pit Leyder als 21. an de Kevin Geniets als 31. iwwer d'Ligne d'Arrivée. De Michel Ries kënnt op déi 87. Plaz a verléiert 14 Sekonnen. De Jan Petelin fiert als 139. iwwer de wäisse Stréch, dat mat engem Retard vu 5 Minutten a 57 Sekonnen. De Leader Hakon Aalrust war op der Etapp gefall an huet 14 Minutten a 56 Sekonne verluer.Neie Leader am General ass elo de Fransous Alan Riou. Hien huet 1 Minutt an 29 Sekonnen Avance op den Andreas Stokbro an de Mikkel Bjerg aus Dänemark. Hei ass de Pit Leyder op der 51. Positioun de beschte Lëtzebuerger. Hien huet ee Retard vun 2 Minutten a 36 Sekonnen. De Kevin Geniets an de Luc Wirtgen leien op de Positioune 57 a 60 an hunn ee Réckstand vun 2 Minutten an 41 Sekonnen. De Michel Ries ass elo den 73. op 2 Minutten a 55 Sekonnen. Méi wäit ofgeschloe sinn de Jan Petelin an de Colin Heiderscheid. De Jan Petelin verléiert dräi Plazen an ass elo den 140. mat engem Retard vun 23 Minutten a 14 Sekonnen an de Colin Heiderscheid ass den 145. op 39 Minutten an 32 Sekonnen.Den Damien Touzé aus Frankräich konnt iwwerdeems de Grénge Maillot iwwerhuelen. Den Ile Schelling bleift awer am Maillot vum beschte Grimpeur.

Klassement vun der 5. Etapp



1 Gibson Matthew 3:10:592 Sajnok Szymon ,,4 Stokbro Andreas ,,5 Jerman Ziga ,,6 Touze Damien ,,7 Oliveira Rui ,,8 Thijssen Gerben ,,9 Vincent Joris ,,10 Guglielmi Simon ,,

...

14 Wirtgen Luc ,,

21 Leyder Pit ,,

31 Geniets Kevin ,,

87 Ries Michel 0:14

139 Petelin Jan 5:57





Generalklassement no der 5. Etapp

1 Riou Alan Frankräich 13:40:042 Stokbro Andreas Dänemark 1:293 Bjerg Mikkel Dänemark ,,4 Gregaard Wilsly Jonas Dänemark 1:345 Honore Mikkel Frolich Dänemark ,,6 Affini Edoardo Italien 1:447 Vanhoucke Harm Belsch 1:478 Touze Damien Frankräich 1:509 Foss Tobias Norwegen ,,10 Sleen Torjus Norwegen ,,...