Hei gouf et eng Victoire vum Alessandro Covi aus Italien. Hie konnt sech d'Victoire am Sprint virum Mark Downey aus Irland an dem Fransous Simon Guglielmi sécheren. De Pit Leyder ass als 13. de beschte Lëtzebuerger gewiescht, dat mat engem Retard vu 5 Sekonnen. Och 5 Sekonne Réckstand haten de Luc Wirtgen als 19, de Michel Ries als 74. an de Kevin Geniets, deen op déi 104. Plaz kënnt. De Jan Petelin gëtt den 131. a verléiert 9 Minutten an 3 Sekonnen. De Colin Heiderscheid kënnt op d'Plaz 140 mat engem Retard vu 14 Minutten a 14 Sekonnen. Den Hakon Aalrust, deen en Dënschdeg no senger Chute de Giele Maillot verluer hat, ass e Mëttwoch net méi un den Depart vun der 6. Etapp gaangen.Am General bleift de Fransous Alan Riou am Giele Maillot. Hien huet 1 Minutt an 29 Sekonnen Avance op den Andreas Stokbro an de Mikkel Bjerg aus Dänemark. Hei ass de Pit Leyder op der 48. Positioun de beschte Lëtzebuerger. Hien huet ee Retard vun 2 Minutten a 36 Sekonnen. De Kevin Geniets an de Luc Wirtgen leien op de Positioune 55 a 56 an hunn ee Réckstand vun 2 Minutten an 41 Sekonnen. De Michel Ries ass elo de 70. op 2 Minutten a 55 Sekonnen. De Jan Petelin mécht zwou Plaze gutt an ass domat elo den 138. op 32 Minutten an 12 Sekonnen. De Colin Heiderscheid verbessert sech op déi 142. Plaz an huet elo ee Retard vun 53 Minutten an 41 Sekonnen.Den Damien Touzé aus Frankräich konnt iwwerdeems de Grénge Maillot verdeedegen an och den Ile Schelling bleift am Maillot vum beschte Grimpeur.

Klassement vun der 6. Etapp



1 Covi Alessandro Italien 4:00:292 Downey Mark Irland ,,3 Guglielmi Simon Frankräich ,,4 Mostov Zeke USA 0:025 Gregaard Wilsly Jonas Dänemark ,,6 Kanter Max Däitschland 0:057 Bjerg Mikkel Dänemark ,,8 Dainese Alberto Italien ,,9 Touze Damien Frankräich ,,10 Oliveira Rui Portugal ,,

...

13 Leyder Pit ,,

19 Wirtgen Luc ,,

74 Ries Michel ,,

104 Geniets Kevin ,,

131 Petelin Jan 9:03

140 Heiderscheid Colin 14:14





Generalklassement no der 6. Etapp

1 Riou Alan Frankräich 13:40:042 Stokbro Andreas Dänemark 1:293 Bjerg Mikkel Dänemark ,,4 Gregaard Wilsly Jonas Dänemark 1:345 Honore Mikkel Frolich Dänemark ,,6 Affini Edoardo Italien 1:447 Vanhoucke Harm Belsch 1:478 Touze Damien Frankräich 1:509 Foss Tobias Norwegen ,,10 Sleen Torjus Norwegen ,,...