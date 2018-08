No 2008 ass den Tour duerch Däitschland nees zeréck. Um Donneschdeg war den Depart vun der 1. vun am Ganze 4 Etappen.

Iwwer 157 flaach Kilometer ass et um Donneschdeg op der 1. Etapp vum Tour duerch Däitschland vu Koblenz op Bonn gaangen. Et gouf ee Spëtzegrupp vu 6 Leit, déi laang Zäit un der Spëtzt gefuer ass, ma um Enn si si awer ageholl ginn, esou dass et zu engem Massesprint komm ass, wou sech den Alvaro Hodeg duerchsetze konnt. Hie gewënnt d'Etapp virum Pascal Ackermann vun der Ekipp Bora-hansgrohe. Den Niccolo Bonifazio huet de Podium komplettéiert. Aus Lëtzebuerger Siicht ass de Gaetan Pons um Depart. Op der 1. Etapp ass hien als 93. an der nämmlechter Zäit, ewéi de Gewënner iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.De jonke Kolumbianer konnt duerch d'Etappevictoire net nëmmen d'Féierung am General iwwerhuelen, ma hie läit och am Klassement vum beschte Sprinter a vum beschte Jonke virop.

D'Klassement vun der 1. Etapp

1 Hodeg Álvaro José3:35:082 Ackermann Pascal,,3 Bonifazio Niccolò,,4 Janse van Rensburg Reinardt,,5 Krieger Alexander,,6 Greipel André,,7 Grosser Aaron,,8 Joyce Colin,,9 Zabel Rick,,10 Sbaragli Kristian,,

