Hei hat de Brandon McNulty nach gemengt en hätt gewonnen, ma am Photofinish huet den Ivan Sosa gewonnen. © twitter/tourdelavenir

En Donneschdeg goung et op der 7. Etapp vum Tour de l'Avenir iwwer 35,9 Kilometer vu Moutiers op Méribe. Eng relativ kuerz Etapp, ma eng, déi et a sech hat. D'Schlusssteigung zu Méribe ass 12,2 Kilometer laang an huet eng duerchschnëttlech Steigung vu 6,9%.Vun Ufank un ass ee ganz héijen an intensive Rhythmus gefuer ginn, esou dass och scho fréi op der Etapp vill Coureuren hu misse lassloossen. Lues a lues hunn dunn d'Kolumbianer d'Hand an d'Heft geholl a si hunn den Tempo kontrolléiert.Bei der Côte de Montagny huet den Ide Schelling dunn attackéiert, fir sech weider Punkten am Kampf ëm de Biergtrikot ze sécherern, wat um Enn och klappe sollt, well den Hollänner ass als Éischten iwwert de Sommet gefuer.10 Kilometer virun der Arrivée huet den Alan Riou, de Leader am General, du misse lassloossen. Hie konnt den héijen Tempo, deen d'Kolumbianer an der Schlussmontée gefuer sinn, net méi matgoen.De Riou sollt wäit zeréckfalen, esou war schonns fréi sécher, dass hien de Giele Maillot net hale kéint. 3 Kilometer virun der Arrivée koum dunn eng Attack vum Ivan Sosa an do konnten nëmmen nach de Brandon McNulty an den Tadej Pogacar matgoen. Um Enn konnt sech den Ivan Sosa am Photofinish virum Brandson McNulty duerchsetzen.Den Tadej Pogacar gouf an där nämmlechter Zäit den Drëtten. De Pogacar konnt och d'Féierung am General iwwerhuelen. Hei huet de Slowen 7 Sekonnen Avance op de Brandon Mc Nulty an 12 op den Thymen Arensman aus Holland. Den Ivan Sosa, deen d'Etapp gewanne konnt, ass elo den 13. op 1 Minutt a 7 Sekonnen. Den Ide Schelling konnt de Biergtrikot behaapten an den Damien Touzé bleift am Grénge Maillot.Aus Lëtzebuerger Siicht huet deeng ganz gutt Leeschtung gewisen. De jonke Lëtzebuerger kënnt nämlech um Enn op déi 10. Plaz, dat op 18 Sekonnen. Dekënnt op déi 42. Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten an 3 Sekonnen. Degëtt den 58. op 5 Minutten a 17 Sekonnen an degouf den 62. op 5 Minutten an 42 Sekonnen.Fir dean deass den Tour de l'Avenir eriwwer, well si sinn Hors-délais ukomm. Si haten nämlech iwwer 14 Minutte Réckstand.Am General ass deelo de 14. op 1 Minutt a 7 Sekonnen. Deass den 39. op 3 Minutten an 38 Sekonnen. Dehuet als 57. ee Retard vu 5 Minutten an 52 Sekonnen an deass elo den 59. op 6 Minutten an 12 Sekonnen.

Resultat vun der 7. Etapp



2 MCNULTY Brandon

3 POGACAR Tadej

4 BARCELO ARAGON Fernando 14''

5 OSORIO CARVAJAL Alejandro 16''

6 VLASOV Aleksandr '

7 CHAMPOUSSIN Clement '

8 ARENSMAN Thymen 18''

9 DUNBAR Edward '

10 RIES Michel '

...

42 GENIETS Kévin 03'03''

58 WIRTGEN Luc 05'17''

62 LEYDER Pit 05'42''

Generalklassement no der 7. Etapp