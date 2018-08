© twitter/tourdelavenir

E Freideg goung et op der 8. Etapp vum Tour de l'Avenir iwwer 81,1 Kilometer vu La Bathie op Crest-Voland Cohennoz. Um Programm stoungen zwee Bierger: de Col des Saisies (21,5 Kilometer à 5,7%) an d'Schlussmontée erop Richtung Crest-Voland Cohennoz (2,1 Kilometer à 7,2%).Vun Ufank u war den Tempo op der Etapp immens héich, esou dass ganz laang Zäit keng Echappée zustane koum. No 33 Kilometer konnte sech dunn awer 8 Coureuren ofsetzen, dorënner och de Lëtzebuerger Kevin Geniets.Si haten tëschenzäitlech eng Avance vu knapp 1 Minutt, ma dunn hunn d'USA a Slowenien am Peloton den Tempo ugezunn, esou dass de Virsprong nees séier erofgaangen ass.Hannen am Peloton war et dunn ee schlechte Moment fir de beschte Lëtzebuerger, deen huet nämlech 32 Kilometer virun der Arrivée missen de Vëlo wiesselen.20 Kilometer virun der Arrivée gouf de Spëtzegrupp ëm de Kevin Geniets dunn nees ageholl an do hu sech de Munoz an den Dunbar un d'Spëtzt gesat, mee 5 Kilometer méi spéit hu si sech nees zeréckfale gelooss.Den Gino Mäder war dunn deen nächsten, deen et probéiert huet an dat 10 Kilometer virun der Arrivée. 2 Kilometer méi spéit hat de Schwäizer dunn 20 Sekonnen Avance op de Peloton.De Mäder sollt dunn och bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn, esou dass hien d'Etapp en solitaire fir sech entscheede konnt. Zweete gëtt de Gewënner vun en Donneschdeg, den Ivan Sosa aus Kolumbien. Mat op de Podium klëmmt och nach de Robert Stannard aus Australien.Am General bleift den Tadej Pogacar un der Spëtzt. Hei huet hie 7 Sekonnen Avance op de Brandon McNulty an 12 Sekonnen op den Thymen Arensman an 30 Sekonnen op den Gino Mäder. Den Damien Touzé bleift de Leader an der Sprintwäertung an den Ivan Sosa ass den neie Leader an der Biergwäertung.Defiert mam Peloton mat 15 Sekonne Retard op de Gewënner iwwer d'Ligne d'Arrivée. Deverléiert 2 Minutten an 29 Sekonnen a kënnt esou op déi 47. Plaz. Degëtt den 61. op 4 Minutten a 4 Sekonnen an defiert als 78. iwwer d'Ligne d'Arrivée mat engem Retard vu 6 Minutten a 50 Sekonnen.Am General ass denach ëmmer dee beschte Lëtzebuerger. Hie verbessert sech op déi 12. Plaz an huet ee Retard vun 1 Minutt a 7 Sekonnen. Deass de 40. op 7 Minutten a 27 Sekonnen. Deass elo op der 45. Plaz op 8 Minutten a 6 Sekonnen an deass den 68 op 12 Minutten a 47 Sekonnen.

D'Klassement vun der 8. Etapp

1 MÄDER Gino

2 SOSA CUERVO Ivan Ramiro 15''

3 STANNARD Robert '

4 VLASOV Aleksandr '

5 POGACAR Tadej '

6 CHAMPOUSSIN Clement '

7 MCNULTY Brandon '

8 OSORIO CARVAJAL Alejandro '

9 GREGAARD WILSLY Jonas '

10 DUNBAR Edward '

...

15 RIES Michel '

47 WIRTGEN Luc 2'29''

61 GENIETS Kevin 4'04''

78 LEYDER Pit 6'50''

De General no der 8. Etapp

1 POGACAR Tadej

2 MCNULTY Brandon 07''

3 ARENSMAN Thymen 12''

4 MÄDER Gino 30''

5 VLASOV Aleksandr 31''

6 DUNBAR Edward '

7 BATTISTELLA Samuele 32''

8 GREGAARD WILSLY Jonas 40''

9 CHAMPOUSSIN Clement 51''

10 ALMEIDA João 01'02''

...

12 RIES Michel '

40 GENIETS Kevin 07'27''

45 WIRTGEN Luc 8'06''

68 LEYDER Pit 12'47''