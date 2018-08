© Emile Gutenkauf

De Maximilian Schachmann huet déi zweet Etapp vun der Neioplo vum Tour duerch Däitschland gewonnen. De 24 Joer ale Coureur vun der Ekipp Quick-Step Floors konnt sech no den 196 Kilometer vu Bonn op Tréier virum Slowen Matej Mohoric duerchsetzen. De Podium gouf komplettéiert vum Hollänner Tom Dumoulin.Domat iwwerhëlt de Schachmann och de Roude Maillot vum Leader am General. Dee war jo virdrun op de Schëllere vu sengem kolumbianeschen Teamkomerod Alvaro Hodeg. De Coureur vu Quick-Step Floors huet am General elo eng Avance vu 4 Sekonnen op de Mohoric an den Dumoulin. De Schachmann ass och Leader an der Sprint an an der Jugendwaërtung.Aus Lëtzebuerger Siicht huet de Gaëtan Pons e Freideg op sech opmierksam gemaach. De jonke Lëtzebuerger war nämlech an der Echappée a konnt sech d'Féierung am Biergklassement sécheren. Hien huet hei 6 Punkten an huet der 3 Virsprong op de Mohoric. Op der Etapp gouf hien e Freideg den 99. op 14 Minutten a 4 Sekonnen. Am General ass hien elo den 105. op 14 Minutten a 14 Sekonnen.

Klassement vun der 2. Etapp

1 Schachmann Maximilian Quick-Step Floors2 Mohorič Matej Bahrain Merida Pro Cycling Team ,,3 Dumoulin Tom Team Sunweb ,,4 Politt Nils Team Katusha - Alpecin ,,5 Janse van Rensburg Reinardt Team Dimension Data 0:086 Vanspeybrouck Pieter Wanty - Groupe Gobert ,,7 Backaert Frederik Wanty - Groupe Gobert 0:108 Caruso Damiano BMC Racing Team 0:129 Eiking Odd Christian Wanty - Groupe Gobert ,,10 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,

General no der 2. Etapp