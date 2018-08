© pressphoto (archiv)

Op der 2. Etapp vun der Vuelta goung et iwwer 163 Kilometer vu Marbella op Caminito del Rey. D'Arrivée war an der Montée vum Alto de Guadalhorce, engem Col vun der 3. Kategorie vu 7,1 Kilometer an 2,8 %.De Valverde gewënnt zu Caminito del Rey zäitgläich vIrum Kwiatkowski, dee sech de roude Maillot mat der 2. Plaz séchert. Op déi 3. Plaz kënnt den De Plus mat 3 Sekonne Retard. De Ben Gastauer kënnt op déi 88. Plaz mat 4 Minutten a 4 Sekonne Retard.Am General ass de Kwiatkowski elo mat 14 Sekonnen Avance vIrum Valverde. De Ben Gastauer huet op der 91. Plaz 5 Minutten a 6 Sekonne Retard.

Profil vun der Etapp



© Screenshot

Resumé vun der Etapp

20 Minutten nom Depart huet sech eng Echappé vu 7 Cyclisten ewech gemaach a konnt hiren Ecart an der éischter Montée op iwwer 3 Minutten ausbauen. An dëser Echappé waren Gougeard, De Gendt, Rolland, Torres, Lastras, Mate an Saez.D'Ekipp BMC huet iwwerdeems versicht den Tempo vum Peloton héich ze halen a konnt den Ecart no 100 Kilometer op 2 Minutten a 40 Sekonne verkierzen. Hei gouf et dunn awer eng net alt ze grave Chute wou verschidden Ekippen dozou bruecht huet op hie Co-Ekippieren ze waarden. Den Ecart vun der Echappé ass doduerch nees op 3 Minutten an 30 Sekonnen ugewuess. D'Ekipp Movistar huet sech der Ekipp BMC dofir ugeschloss, fir d'Vitesse vum Peloton nees ze hiewen an esou konnt den Ecart op d'Echappé bis 30 Kilometer virun der Arrivée nees op 40 Sekonnen limitéiert ginn.17 Kilometer virun der Arrivée huet d'Ekipp Sky d'Vitesse dunn nach emol erhéicht an esou konnt d'Echappé och nees agefaange ginn. D'Ekipp huet den Tempo awer bis an d'Schlussmontée héichgehalen, wou verschidde Coureuren dunn hu misse lassloossen.De Valverde gewënnt um Enn zäitgläich mam Kwiatkowski virum De Plus, deen 3 Sekonne Retard hat. De Kwiatkowski séchert sech domadder de roude Maillot.

Klassement vun der Etapp

1. Alejandro Valverde (Movistar Team)2. Michal Kwiatkowski (Team Sky)3. Laurens De Plus (Quick Step Floors), +3''4. Wilco Kelderman (Team Sunweb)5. George Bennett (LottoNL-Jumbo)....

General

1. Michal Kwiatkowski (Team Sky)2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +14'3. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +25''4. Laurens De Plus (Quick Step Floors) +28''5. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) +30''...