Op der drëtter Etapp am Tour duerch Däitschland ass et iwwer hiwweleg 177 Kilometer vun Tréier op Mäerzeg gaangen. Um Enn hat de Matej Mohoric déi beschte Been. De Slowen konnt sech virum Däitschen Nils Politt an dem Belsch Pieter Vanspeybrouck behaapten.De Matej Mohoric, deen och schonn an de leschten Deeg ganz gutt gefuer ass, läit virun der leschter Etapp elo a Féierung. Hien huet e Virsprong vu 6 Sekonnen op den Däitsche Maximilian Schachmann an der 10 op den Däitschen Nils Politt.De Gaëtan Pons ass um Samschdeg als 86. op 9 Minutten an 12 Sekonnen ukomm. Am General läit de Lëtzebuerger op der 97. Plaz op 9 Minutten an 12 Sekonnen.Um Sonndeg geet et op der 4. Etapp iwwer 207,5 Kilometer vu Lorsch op Stuttgart. Hei huet de Mohoric d'Chance sech d'Schlussvictoire vum Tour duerch Däitschland ze sécheren. De Slowen hat déi lescht Woch schonn den Tour duerch d'Belsch an Holland gewonnen.

Resultat vun der 3. Etapp

1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 4:12:282 Nils Politt (0:00:003 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:004 Jasha Sütterlin () Movistar Team 0:00:005 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:006 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:007 Maximilian Schachmann () Quick Step Floors 0:00:008 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:009 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:0010 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:00:00...

General no der 3. Etapp

1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 12:37:562 Maximilian Schachmann () Quick Step Floors 0:00:063 Nils Politt (0:00:10...

Newcomer Tour

Am Kader vum Tour duerch Däitschland gouf och den Newcomer Tour gefuer, eng Course fir jonk Nowuess Vëlosfuererinnen. Nei den U17 ass d'Marie Schreiber op déi gutt 4. Plaz gefuer. D'Lëtzebuerger Championne bei den Debutanten hat e Réckstand vun 1 Minutt an 10 Sekonnen op d'Linda Riedmann.