Um Samschden goung et op der 9. Etapp vum Tour de l'Avenir iwwer 89 Kilometer vu Séez op Val d'Isère. Um Programm stoungen zwee Bierger: de Col Les Arcs (12,7 Kilometer à 7,2%) an d'Schlussmontée erop Richtung Val d'Isère (18 Kilometer à 3,8%).Hei gouf e séieren Tempo gefuer, trotz schwéierem Parcours. 20 km virun der Arrivée huet de Michel Ries dunn eng Attack gestart a war dee Moment op 1 Minutt hannert dem spéidere Gewënner Barcelo, deen eng 28 Kilometer virun der Arrivée sech ofgesat hat. Op de verbleiwende Kilometeren huet de Pogacar sech dem Michel Ries ugeschloss a si konnten nach bis op 8 Sekonne un de Barcelo eru komm. De Peloton konnt déi 3 Cyclisten am Reen net méi afänken.

Um Enn ass de Fernando Barcelo als 1. iwwert d'Arrivée gefuer mat enger Avance vun 8 Sekonnen op de Michel Ries an den Tadej Pogacar. De Luc Wirtgen huet als 38. 11 Minutten an 13 Sekonne verluer, de Kevin Geniets hat e Réckstand vun 14 Minutten an 49 Sekonnen an de Pit Leyder huet als 63. 17 Minutten a 17 Sekonne verluer.Leader am General bleift den Tadej Pogacar. De Michel Ries ass virun der leschter Etapp e Sonndeg elo den 2. op 1 Minutt a 7 Sekonnen. De Luc Wirtgen läit op der 42. op 19 Minutten an 10 Sekonnen, de Kevin Geniets ass den 45. op 22 Minutten a 7 Sekonnen an de Pit Leyder huet als 72. e Retard vun enger knapper hallwer Stonn.

D'Klassement vun der 9. Etapp