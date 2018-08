© twitter/lavuelta

Beim Zäitfueren iwwer 8 Kilometer op der éischter Etapp vun der Vuelta konnt de Rohan Dennis vun der Ekipp BMC sech um Enn duerchsetzen. Mat engem Retard vu 6 Sekonne kënnt de Michal Kwiatkowski vun der Ekipp Sky op déi 2. an de Victor Campenaerts vun der Ekipp Lotto Soudal mat 7 Sekonne Retard op déi 3. Plaz. De Ben Gastauer kënnt mat engem Retard vun 1 Minutt an 2 Sekonne op déi 129. Plaz.

Profil vun der Etapp

Resumé vun der Etapp

Bei der Tëschenzäit hat et nach ausgesinn, wéi wann den Edmonson sech déi lescht Plaz um Podium séchere kéint. Um Enn huet hie sech awer mat der 31. Plaz missen zefridde ginn a kënnt mat 30 Sekonne Retard an d'Arrivée. D'Favoritten hunn gréisstendeels vill Zäit verluer. Esou kënnt de Fabio Aru nëmmen ob déi 59. Plaz mat engem Retard vun 39 Sekonnen. Den Vincenzo Nibali klasséiert sech als 60. op 40 Sekonnen. Den Adam Yates an den Thibaut Pinot kommen an der selwechter Zäit ewéi den Italiener op d'Plazen 62 an 64. De Rigoberto Uran verléiert nach 5 Sekonne méi an kënnt nëmmen op déi 81. Plaz. Ganz enttäuschend kënnt de Richie Porte op déi 101. Plaz a verléiert ganzer 51 Sekonnen op de Gewënner.

Klassement vun der Etapp a General