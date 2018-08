© CFS

Um Sonndeg goung et op der 10. Etapp vum Tour de l'Avenir iwwer 117 Kilometer vu Bessans op Saint-Colomban-des-Villards. Um Programm war de Col de l'Iseran mat 15,5 Kilometer a 5,8% an de Col du Chaussy mat 13,1 Kilometer a 7,9%. D'Etapp huet awer misse gekierzt ginn, well et um Col d'Iseran gefruer war an dësen doduerch net konnt gefuer ginn. Um Enn setzt den Gino Mäder sech duerch a gewënnt d'Etapp virum Edward Dunbar a Clément Champoussin. De Michel Ries huet am éischte Bierg vun der Etapp, dem Col du Chaussy, misse lassloossen a kënnt mat engem Réckstand vun 3 Minutten an 18 Sekonne just op déi 16. Plaz.Den Tadej Pogacar gewënnt de General vun dëser 55. Editioun vum Tour de l'Avenir. Den Thymen Arensman kënnt op déi 2. Plaz, den Gino Mäder op déi 3. Plaz. Nodeems de Michel Ries no der zweetleschter Etapp nach op der 2. Plaz am General war, fält de Lëtzebuerger um Enn op déi 10. Positioun bei dëser Editioun zréck, mat engem Retard vu 4 Minutten an 25 Sekonnen.

D'Klassement vun der 10. Etapp