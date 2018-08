Den Nils Politt gewënnt am Sprint virum Matej Mohoric, dee sech d'Victoire um Tour séchert, an dem Damiano Caruso. De Gaëtan Pons kënnt ob déi 76. Plaz.

© AFP

Op der 4. Etapp vum Däitschland Tour sinn 207 Kilometer vu Lorsch op Stuttgart gefuer ginn. Um Programm waren 3 Montéeën. Eng zu Ursenbach iwwer 3,3 Kilometer mat 5,3%, eng zu Wilhelmsfeld vun 3,7 Kilometer mat 5,4% an eng zu Herdweg vun 1,5 Kilometer mat 7,3%.Um Enn setzt den Nils Politt sech an engem Sprint vu 16 Coureuren virum Matej Mohoric an dem Damiano Caruso duerch. Am General gewënnt de Matej Mohoric mat 6 Sekonnen Avance op den Nils Politt. Déi 3. Plaz um Podium séchert sech de Maximilian Schachmann.De Gaëtan Pons gëtt 76. op dëser leschter Etapp mat 8 Minutten an 11 Sekonne Retard. De Lëtzebuerger kënnt um Enn vum Däitschland Tour op déi 89. Plaz mat 31 Minutten an 49 Sekonnen Retard.

4. Etapp vu Lorsch op Stuttgart

1 Nils Politt (GER) Team Katusha - Alpecin 4:49:202 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 0:00:003 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:004 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:005 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:006 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:007 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:008 Warren Barguil (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:00:009 Patrick Konrad (AUT) Bora - Hansgrohe 0:00:0010 Maximilian Schachmann (GER) Quick Step Floors 0:00:00...

General no der leschter Etapp

1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 17:27:102 Nils Politt (GER) Team Katusha - Alpecin 0:00:063 Maximilian Schachmann (GER) Quick Step Floors 0:00:124 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:165 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:266 Warren Barguil (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:00:287 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:308 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:319 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:3310 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:34...