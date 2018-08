Kuerz nom Start huet sech eng Echappée vu 6 Coureuren zesumme fonnt, wat och d'Echappée vum Dag sollt ginn. Ma si sollte wéineg Chance hunn géint e Peloton, deen den Tempo héicht gehalen huet. Och wa kuerz virun der Arrivée nach eng Kéier 2 Coureuren an d'Echappée bäikoumen, sollt et fir si net duergoen. D'Etapp sollt am Sprint entscheet ginn an hei hat de Viviani, deem seng Ekipp de ganzen Dag am Peloton geschafft huet, d'Nues vir. Den eenzege Lëtzebuerger am Feld Ben Gastauer (ALM) koum mam Peloton iwwert d'Arrivée.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🚴‍♂️💨💨Escapada del día | Breakaway of the day #LaVuelta18



📝 Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Pierre Rolland (Education First-Drapac), Jordi Simon (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis), Hector Saez (Euskadi-Murias) pic.twitter.com/wCiPQnXL97 — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2018

🏁 40km | Etapa 3 - Stage 3 #LaVuelta18



💥 ¡¡J. SIMON (BBH) ataca!! | J. SIMON attacks!!



🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton +32" pic.twitter.com/ug1Fzhlwu2 — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2018

🏁 Etapa 3 | Stage 3 #LaVuelta18



🔥🔥🔥🔥 @eliaviviani 🔥🔥🔥🔥



🎙 ¿Qué le preguntarías al ganador? | What would you ask him? pic.twitter.com/9dziLKZMyK — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2018

Peters (ALM), Rolland (EFD), Simon (BBH), Molina (CJR), Mate (COF) a Saez (EUS) hunn sech kuerz nom Start fir d'Echappée vum Dag zesumme fonnt. Wierklech fort koume si ni, well hir Avance ni wierklech iwwert 4 Minutten erausgaangen ass. Am Peloton war et, grad an den éischte Stonnen, haaptsächlech Quick-Step, déi fir Tempo gesuergt hunn.Et war dann awer d'Echappée, déi iwwert déi 2 Koppe vum Dag, eng Kéier vun der 1. an eng Kéier vun der 3. Kategorie, als éischt gefuer sinn. Séiersten dobäi war zwee Mol de Mate (Cofidis), deen sech déi maximal Punkte konnt sécheren. Esou huet hien der op dëser Etapp 13 gesammelt.Eng 40 Kilometer virun der Arrivée ass de Simon aus der Echappée erausgefuer, fir et nach eng Kéier op eege Fauscht ze probéieren. D'Avance op de Peloton louch ze deem Moment bei knapp 50 Sekonnen. Zu deem Ament hunn et awer och nach 2 Coureuren gepackt, fir aus dem Peloton an d'Echappée ze sprangen. De Simon koum awer ni wierklech fort a gouf och nees vun senge fréiere Begleeder agefaangen. Si hunn awer gemierkt, datt et fir si net géif duergoen, well eng 22 Kilometer virun der Arrivée war de Peloton nach just 12 Sekonnen hannert hinnen.Nom Simon huet et och de Postlberger (BOH) nach eng Kéier eleng probéiert, ma eng 6 Kilometer virun der Arrivée war et fir hie gelaf. El hunn d'Ekippe hir Coureuren op de Sprint preparéiert. Fir Quick-Step sollt sech d'Aarbecht am Peloton dann och gelount hunn, et war den Elia Viviani dee sech am Sprint géint den Nizzolo (TFS) a Sagan (BOH) konnt duerchsetzen.

D'Klassement vun der Etapp

© lavuelta.es

An der selwechter Zäit wéi de Peloton koum och de Ben Gastauer iwwert d'Arrivée, dat als 84.

De General no der Etapp



Am Generalklassement kënnt den eenzege Lëtzebuerger am Feld op déi 81. Plaz. De Ben Gastauer huet e Retard vu 5 Minutten a 6 Sekonnen op de roude Maillot.De grénge Maillot vum beschte Sprinter hätt aktuell och de Kwiatkowski, dee mat 43 Punkten eng Avance vu 14 Punkten op de Valverde a vun 19 op de Viviani huet. Beschte Biergfuerer ass de Mate, deen duerch déi 13 Punkte vun dëser Etapp sech den Trikot dierf undoen. Am Ganzen huet hie 24 Punkten, duebel esou vill wéi den Rolland.Als bescht Ekipp gëtt Sky gezielt, déi 48 Sekonnen Avance op Bora Hansgrohe a 50 Sekonnen op Quick-Step Floors hunn.