9 Coureuren, dorënner de Ben Gastauer, haten et kuerz nom Start an d'Echappée gepackt. Et war eng staark Grupp mat enger gudder Entente, déi esouguer nach 30 Kilometer virun der Arrivée 9 Minutten Avance op de Peloton hat. De Ben Gastauer hat awer de Sprong an eng kleng Grupp verpasst, déi dunn d'Victoire ënnert sech ausgemaach hunn. De Gastauer selwer hat awer zum Schluss de Sprong an déi richteg Grupp verpasst, esou hat hien net méi vill mam Ausgang vun der Etapp ze dinn, déi Etapp war fir de King.

De Profil

De Resumé vun der Etapp

🏁 98km | Etapa 4 - Stage 4 #LaVuelta18



🚴‍♂️💨💨 STALNOV, WALLAYS, KING, ROLLAND, BOOM, CABEDO, MATÉ, BAGÜES y GASTAUER

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton +5'17" pic.twitter.com/hAkHs32EyI — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2018

🏁 45km | Etapa 4 - Stage 4 #LaVuelta18



🚴‍♂️💨💨 (📸) STALNOV, WALLAYS, KING, ROLLAND, BOOM, CABEDO, MATÉ, BAGÜES y GASTAUER

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton +9'14" pic.twitter.com/c3ALEaZaG1 — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2018

🏁 12 km | Etapa 4 - Stage 4 #LaVuelta18



🏔️ Cat. 1 | 12,4km | 5,4% | 11% max. 🏔️



🔝 King, Stalnov, Wallays

🚴‍♂️ Gr. Maté ➡ +33"

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton ➡ +7'52” pic.twitter.com/tDYfnTSFRW — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2018

🏁 Etapa 4 - Stage 4 #LaVuelta18



🏆 @BenKing89 🏆



🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/diNDi8nv9A — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2018

E puer Minutten nom Start huet sech eng Echappée mat 9 Leit ofgesat, dorënner nees de Mann am Biergtrikot Mate (COF) a säi gréisste Konkurrent Rolland. Dehat de Sprong an d'Echappée verpasst, konnt awer en solitär bei de Spëtzegrupp bäifueren. De Spëtzegrupp huet gutt harmonéiert a konnt sech Sekonn ëm Sekonn erausfueren.An der éischter Montée vum Dag, dem Alto de la Cabra Montes (Kategorie 1), huet de Mate sech déi 10 Punkte gesammelt, dat just viruman dem Pierre Rolland. Eng 7 Minutten Avance hat d'Echappée dann op dëser Kopp, dat eng 95 Kilometer virun der Arrivée. Déi Avance ass dono nach weider geklommen, op iwwer 8 an esouguer op 9 Minutten an 30 Sekonnen, dat eng 30 Minutte virun der Arrivée. Sky, déi aktuell de Maillot Rouge an hire Reien hunn, huet am Peloton eleng fir Tempo misste suergen. Keng aner Ekipp huet si ënnerstëtzt.Et huet zu deem Ament gutt fir d'Echappée ausgesinn, datt de Vainqueur vun dëser Etapp aus hire Reie kéint kommen. An de leschten 20 Kilometer hunn dann déi eng oder aner Coureure probéiert, fir sech aus der Echappée erauszemaachen an eleng déi lescht Montée z'attackéieren. Am beschte placéiert vun der Echappée waren de King (DDD) an de. Den Amerikaner hat op de Lëtzebuerger awer eng Avance vu 36 Sekonnen. Well d'Entente ëmmer méi schlecht ginn ass, ass och de Virsprong méi kleng ginn.De King konnt sech mam Stalnov (AST) an dem Wallays (LTS) eng 24 Sekonnen Avance erausfueren op déi aner 6 Coureuren aus der Echappée, dat nach eng 12,5 Kilometer virun der Arrivée. Och wann de Wallays net konnt mathalen, huet de King sech ëmmer eng méi grouss Avance op deerausgefuer. 10 Kilometer virun der Arrivée hate si eng Avance vu 47 Sekonnen op de Grupp vum Ben Gastauer a 7 Minutten an 20 Sekonnen op de Peloton. Am Peloton huet Sky elo vun Lotto NL Ënnerstëtzung kritt an den Tempo ass doduerch vill méi héich ginn.De Peloton ass doduerch séier méi no komm an d'Chancen, fir een aus der Echappée an de roude Maillot ze fueren, ware fort. Obwuel den Tempo héich war, huet de Yates (MTS) de Maillot Rouge attackéiert. Un der Spëtzt ass de Rolland nees bal bei déi 2 un der Spëtzt bäigefuer, ma hien hat fir de Sprint d'Been net méi. Do konnt sech de King duerchsetzen, dat virum Stalnov. Dekoum mat engem Retard vun enger Minutt an 39 Sekonnen als Fënneften an d'Arrivée.

D'Klassement vun der Etapp

De General no der Etapp



De grénge Maillot läit weider op de Schëllere vum Kwiatkowski, dee mat 46 Punkten der 13 Avance op de Valverde a 17 op de King huet. Beschte Biergfuerer ass weider de Mate mat 36 Punkten, 16 Punkte virum Rolland a 24 virum King.Am Generalklassement läit de Ben Gastauer elo op der 26. Plaz, datt mat engem Retard vun 3 Minutten an 30 Sekonnen op de Kwiatkowski. De King, deen eng Chance op de Maillot Rouge hat, ass elo am General den 18 mat engem Retard vun 1 Minutt a 5 Sekonnen.